Tourisme : voici combien il faudra payer pour accéder à la fontaine de Trevi à Rome

Le maire de Rome a décidé ce vendredi 19 décembre de rendre payant l'accès à la Fontaine de Trévi, pour lutter contre le surtourisme et financer la protection de ce site fragile.

C'est un des monuments les plus connus et appréciés d'Italie, qui rassemble chaque année des millions de visiteurs venus découvrir de leurs propres yeux l'œuvre sublimée dans la «Dolce Vita» de Federico Fellini. Jusqu'à présent gratuit, l'accès à la fontaine de Trévi sera désormais payant.

Les touristes étrangers devront, à compter du 7 janvier, sortir une pièce de deux euros pour admirer de plus près la fontaine, a indiqué aujourd'hui le maire de Rome dans une conférence de presse. L'accès restera néanmoins gratuit pour les résidants de Rome. Ceux qui ne souhaitent pas débourser d'argent pour visiter la fontaine pourront toujours la regarder de loin mais ne pourront pas descendre au plus près du monument, n'y jeter une pièce ou admirer les finitions au bord du bassin.

Cette décision devrait permettre de lutter contre le surtourisme et financer la protection de ce site fragile. Cette mesure pourrait rapporter 20 millions d'euros aux caisses de la ville, selon la presse italienne, dont Corriere della Sera.

Beaucoup de monuments italiens devenus payant

L'oeuvre de Nicola Salvi a attirée quelque neuf millions de touristes entre le 1er janvier et le 8 décembre, soit une moyenne de 30.000 personnes par jour. Pour certains, il est donc nécessaire que le monument continue d'être gratuit, afin qu'il puisse être visité par tous. C'est le cas de l'association Codacons, militant contre la monétisation des monuments et des places culturelles et historiques. «Les touristes devraient pouvoir profiter gratuitement de la beauté de Rome.»

Ce n’est pas la première fois que les autorités italiennes introduisent des tarifs pour les monuments. Le Panthéon a commencé à faire payer les visiteurs en 2023, et Venise a introduit l’an dernier un droit d’entrée touristique pendant les périodes de forte affluence.