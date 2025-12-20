Etats-Unis : un nouveau pétrolier saisi au large du Venezuela

Ce samedi, plusieurs médias américains ont rapporté que les États-Unis avaient saisi un nouveau pétrolier au large du Venezuela, dans le cadre du blocus mis en place par Washington et visant les navires transportant du pétrole liés à Caracas.

Un blocus total. Au large du Venezuela, des gardes-côtes américains ont saisi un nouveau pétrolier, ce samedi, selon plusieurs médias américains.

D’après le New York Times, citant des responsables américains anonymes, il s’agirait d'un navire battant pavillon panaméen transportant du pétrole vénézuélien.

Sollicités par l'AFP, les garde-côtes américains ainsi que le Pentagone ont refusé de commenter ces informations, renvoyant à la Maison Blanche, qui n'a pas répondu pour le moment.

Un important dispositif militaire déployé

En début de semaine, le président américain Donald Trump a annoncé la mise en place d’un «blocus total» contre des pétroliers sous sanctions se rendant ou partant du Venezuela et a déclaré dans une interview diffusée ce vendredi qu'il n'écartait pas la possibilité d'une guerre avec ce pays.

La semaine passée, les forces américaines avaient déjà saisi un pétrolier au large des côtes du pays, une opération qui avait par ailleurs été dénoncée comme de la «piraterie navale» par le président vénézuélien Nicolas Maduro.

Ce dernier est accusé par les Etats-Unis d'être à la tête d'un réseau de trafic de drogue, ce que l'intéressé a démenti. Le gouvernement américain a également multiplié les mesures, économiques et militaires, pour accroître la pression sur Caracas.

Washington a ainsi déployé un important dispositif militaire dans les Caraïbes depuis cet été, et mené une série de frappes visant des embarcations de trafiquants de drogue présumés dans les Caraïbes et le Pacifique.