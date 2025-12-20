Inde : un accident de train tue sept éléphants

Un train est entré en collision avec un troupeau d'une centaine d'éléphants sauvages dans le nord-est de l'Inde, ce samedi 20 décembre, tuant sept animaux sur le coup. Aucun blessé n'a été déploré parmi les 650 passagers, ont indiqué les autorités.

Nouveau drame ferroviaire en Inde. Sept éléphants sauvages sont morts et un éléphanteau a été blessé, ce samedi 20 décembre, après avoir été percutés par un train alors qu'ils tentaient de traverser une voie ferrée dans la région de l'Assam, abritant plus de 4.000 des quelque 22.000 pachydermes du pays.

L'accident s'est produit après que cinq wagons du convoi, qui voyageait de l'État reculé de Mizoram vers New Delhi, ont déraillé.

Bien que des limitations de vitesse aient été imposées sur les routes identifiées comme couloirs de passage pour ces animaux, cet accident est survenu en dehors de ces zones, a précisé Kapinjal Kishore Sharma, porte-parole des chemins de fer indiens.

«Le conducteur de la locomotive, en apercevant le troupeau d'éléphants, a actionné le frein d'urgence. Mais cela n'a pas empêché les éléphants d'entrer en collision avec le train», a-t-il expliqué.

Au moins douze éléphants morts dans l'État depuis 2020

Des vétérinaires ont réalisé des autopsies sur les grands mammifères décédés, qui seront inhumés plus tard dans la journée.

«Nous avons détaché les wagons qui n'avaient pas déraillé, et le train a repris sa route vers New Delhi. Environ 200 passagers qui se trouvaient dans les cinq wagons déraillés ont été transférés à Guwahati dans un autre train», a ajouté Kapinjal Kishore Sharma.

Depuis 2020, au moins douze éléphants ont perdu la vie, heurtés par des trains à grande vitesse dans cet État.

La déforestation et les activités de construction près de leurs habitats les contraignent à s'éloigner davantage pour s'alimenter, provoquant régulièrement des conflits avec les humains.

D'après les statistiques parlementaires, 629 personnes ont été tuées par des éléphants en Inde en 2023-2024.