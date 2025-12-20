Léon XIV : quels sont les voyages qui attendent le pape en 2026 ?

Après avoir inauguré fin novembre ses déplacements internationaux avec la Turquie et le Liban, où le pape Léon XIV pourrait-il se rendre l’année prochaine ?

Afrique, Amérique, Asie, Europe...Vers quel continent le pape Léon XIV voyagera en 2026 ? L'Afrique serait le plus probable selon les informations de l’agence de presse spécialisée I.MEDIA. C’est en effet lors de son premier déplacement international en Turquie et au Liban (du 27 novembre au 2 décembre dernier, ndlr), que le chef des Catholiques avait déclaré vouloir se rendre en Algérie, pays jusque-là jamais visité par un pape.

Un périple sur les terres de saint Augustin, «qui pourrait être le prochain», avait indiqué Léon XIV à des journalistes. Toujours d'après I.MEDIA, l’Angola, la Guinée équatoriale et le Cameroun pourraient être les prochains arrêts du Saint-Père. D’autres pays, comme le Gabon et la République du Congo, ont également été évoqués. François, prédécesseur de Léon, s’était d’ailleurs rendu dans ce pays toujours marqué par un conflit avec le Rwanda entre janvier et février 2023.

Un rendez-vous en Espagne avant l'été ?

Pour ce qui est de l’Europe, plusieurs médias espagnols ont fait allusion à une visite en juin. Le pape pourrait en effet se rendre à Barcelone pour le centenaire de la mort d’Antonio Gaudí, reconnu vénérable en avril dernier ainsi qu’à Madrid pour rencontrer les autorités. D’autres villes comme Valence, Saint-Jacques-de-Compostelle, Alba de Tormes et Ségovie (où reposent sainte Thérèse d’Avila et saint Jean de la Croix), Salamanque et son université, Alcalá de Henares et Tolède ont également été citées.

Une source à Rome a aussi indiqué un déplacement à Valladolid pour le troisième centenaire de la canonisation de saint Turibe de Mogrovejo, natif de la région. Le Portugal, voisin de l’Espagne pourrait aussi se retrouver sur la liste des destinations.

En effet, peu après son élection, Léon XIV avait exprimé son désir de se rendre à Fatima. Une envie qu’il a réaffirmée le 18 novembre, sans qu’aucune annonce officielle ne soit faite pour le moment.

Un arrêt en France ?

Si François a voyagé trois fois en France (Strasbourg, Marseille, Ajaccio), il n’y a jamais effectué de visite d’État. Léon XIV, qui porte un intérêt marqué à l’Église catholique française, pourrait se rendre à Paris et à Lourdes dès 2026. Aucune démarche officielle n’a encore été engagée par le Saint-Siège, mais des sources consultées par I.MEDIA indiquent que des préparatifs sont en cours côté français.

Fort d’une solide expérience au Pérou, Léon XIV envisagerait aussi une tournée sud-américaine. «J’aimerais beaucoup visiter l’Amérique latine, l’Argentine, l’Uruguay, qui attendent une visite du pape», avait-il confié en rentrant du Liban. Sa visite dans le pays de François est particulièrement attendue, son prédécesseur n’y étant jamais retourné après son élection.

«Je pense que le Pérou me recevrait volontiers aussi», a aussi ajouté le pape dans l’avion. Il pourrait alors se rendre à Trujillo, Lima, ainsi qu’à Chiclayo où il a été évêque. Le Saint-Père avait aussi mentionné le Mexique le 18 novembre dernier, et plus précisément le sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe, comme une destination probable.

Une invitation officielle lui a été adressée par les évêques locaux et la présidente Claudia Sheinbaum, qui a cependant précisé le 15 décembre qu’aucune date n’avait encore été fixée. François s’y était rendu en 2016.