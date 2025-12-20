Les États-Unis annoncent une opération militaire contre Daesh en Syrie, cinq membres du groupe terroriste tués

Après la mort de deux militaires américains et d'un interprète près d'une semaine auparavant, Donald Trump a annoncé, ce vendredi 19 décembre, une opération militaire contre Daesh en Syrie. Au moins cinq membres du groupe terroriste ont été tués.

Le président américain Donald Trump a annoncé, ce vendredi 19 décembre, de «très lourdes représailles» contre le groupe État islamique en Syrie, comprenant des frappes de «plus de 70 cibles», après une attaque ayant coûté la vie à deux militaires américains et d'un interprète il y a près d'une semaine.

Au moins cinq membres du groupe ont été tués dans la province de Deir ez-Zor (est), dont «le chef d'une cellule» chargée des drones dans la zone, a annoncé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), ce samedi.

«Nous frappons très fort contre des bastions de l'EI», a écrit le président américain sur Truth Social, peu après que le Pentagone eut annoncé le début d'une opération «massive» en Syrie pour «éliminer des combattants du groupe État islamique, des infrastructures et des sites d'armement», selon son chef, Pete Hegseth, sur X.

Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria.



This is not the beginning of a war — it is a… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 19, 2025

«Plus de 100 munitions de précision» employées contre l'État islamique

Cette offensive est une «réponse directe» et une «déclaration de vengeance» après l'attaque meurtrière de samedi dernier, a-t-il ajouté, affirmant : «Aujourd'hui nous avons traqué et tué des ennemis. Beaucoup d'ennemis. Et nous allons continuer».

L'attaque qui a coûté la vie à trois Américains il y a une semaine dans la région désertique de Palmyre a été menée par un membre des forces de sécurité syriennes qui devait être limogé en raison de ses «idées islamistes extrémistes», selon les autorités.

L'opération avait débuté à 16 heures de Washington (21H00 GMT) dans le désert près de la ville de Homs et dans des zones rurales près de Deir ez-Zor et Raqqa, et «plus de 100 munitions de précision» avaient été employées contre des positions du groupe État islamique.

Des avions de chasse, des hélicoptères et de l'artillerie ont notamment frappé «plus de 70 cibles à de multiples endroits dans le centre de la Syrie», a précisé le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le Centcom.

Les explosions ont été suivies par «des éclats de tirs de calibre moyen dans le désert» au sud-ouest de Raqqa, a indiqué un responsable de la province, soulignant que ces zones sont contrôlées par le gouvernement syrien.

Ce dernier «réitère son solide engagement à combattre l'EI et à s'assurer qu'il ne bénéficie d'aucun refuge sur le territoire syrien», a affirmé le ministère syrien des Affaires étrangères dans une déclaration publiée sur X peu après les frappes américaines, sans toutefois les mentionner explicitement.

Le nombre de soldats américains en Syrie a été réduit de moitié

Le Centcom a affirmé que depuis l'attaque de samedi contre ses troupes, «les Etats-Unis et leurs forces alliées ont mené 10 opérations en Syrie et en Iraq, aboutissant à la mort ou au placement en détention de 23 terroristes».

C'est la première fois qu'un tel incident est signalé en Syrie depuis l'arrivée au pouvoir d'Ahmad al-Chareh, qui a rompu avec son passé jihadiste et a rejoint la coalition internationale antijihadiste menée par les États-Unis lors de sa visite le mois dernier.

Le groupe islamiste avait contrôlé la région de Palmyre avant d'être vaincu en Syrie par une coalition internationale en 2019. Malgré cette défaite, ses combattants, repliés dans le vaste désert syrien, continuent de mener des attaques sporadiques.

Les forces américaines déployées sur place sont principalement déployées dans les zones sous contrôle kurde au nord, ainsi que dans la base d'Al-Tanf, près de la frontière jordanienne.

Le retour au pouvoir de Donald Trump, généralement sceptique concernant les déploiements militaires américains à l'étranger, a soulevé la question du maintien de cette présence. Le Pentagone avait annoncé en avril que les États-Unis réduiraient de moitié le nombre de soldats américains en Syrie, dont l'effectif total actuel n'est pas officiellement divulgué.