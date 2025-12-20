Pour la première fois, une personne en fauteuil roulant a voyagé brièvement dans l'espace

Une touriste en fauteuil roulant s'est envolée samedi pour quelques minutes dans l'espace à bord d'une fusée de Blue Origin. Il s'agit d'une première mondiale.

Historique. Michaela Benthaus, une ingénieure aérospatiale allemande paraplégique, est devenue ce samedi 20 décembre la première personne en fauteuil roulant à s'envoler pour l'espace.

Devenue paraplégique à la suite d'un accident, cette femme de 33 ans a embarqué aux côtés de cinq autres personnes, dont des entrepreneurs, pour cette aventure proposée par l'entreprise spatiale Blue Origin, propriété de Jeff Bezos.

Un exploit inspirant

«Après mon accident, j'ai vraiment pris conscience à quel point notre monde est encore inaccessible» pour les personnes en situation de handicap, a-t-elle témoigné dans une vidéo publiée par l'entreprise.

Congratulations, Michi! You just inspired millions to look up and imagine what is possible 🚀 https://t.co/RMHa54o6Xh — Jared Isaacman (@rookisaacman) December 20, 2025

La publication sur les réseaux sociaux a également été commentée par le nouveau patron de la Nasa, Jared Isaacman, qui n'a pas feint son enthousiasme : «Vous venez d'inspirer des millions de personnes».

«Une société inclusive, dans tous les domaines»

Blue Origin propose depuis plusieurs années déjà ces vols de tourisme spatial grâce à sa fusée New Shepard. Celle-ci a décollé depuis le Texas, peu après 8h15 heure locale. De retour sur Terre, Michaela Benthaus a lancé : «Si nous voulons être une société inclusive, nous devons l'être dans tous les domaines, et pas seulement là où ça nous arrange».

La petite fusée dans laquelle elle est montée, entièrement automatisée, a décollé à la verticale et la capsule dans laquelle se trouvaient les touristes s'est ensuite détachée en vol avant de retomber en douceur, de retour dans le désert texan, freinée par des parachutes.

Lors de cette expérience d'une dizaine de minutes au total, les six passagers ont dépassé la ligne de Karman, qui marque à 100 kilomètres d'altitude la frontière de l'espace selon une convention internationale.