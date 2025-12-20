Voici les 5 pays qui comptent le plus d’agriculteurs en Europe

La France traverse une crise agricole majeure en raison de la gestion gouvernementale critiquée de la dermatose. Un coup d'arrêt pour le pays, mais aussi pour l'Europe, où la France joue un rôle important en matière de production agricole. Sur le total de 9,1 millions d'agriculteurs recensés dans le continent, voici les 5 pays qui en comptent le plus.

Un secteur en pleine crise. Alors que les actions menées par les agriculteurs français se poursuivent ce samedi, en protestation de la gestion gouvernementale du cas de la dermatose, la production agricole française connaît un recul important. Un enjeu d'autant plus essentiel que la France compte parmi les plus grandes puissances productrices du continent, comme le montrent les chiffres d'Eurostat. Pour mieux appréhender la place française dans le secteur, voici les pays comptant le plus d'agriculteurs, en Europe.

France (706.000 agriculteurs)

En France, où les agriculteurs montrent leur opposition à la gestion sanitaire de la dermatose par le gouvernement, les mobilisations se multiplient en cette fin du mois de décembre. Avec un nombre total de 706.000 agriculteurs décomptés en France, le pays est l'un des plus importants pour le secteur, dans le continent. Avec 19.463.780 de km2 de terres agricoles, la France est également le pays d'Europe qui compte le plus d'espace dédié à l'agriculture.

Espagne (796.000 agriculteurs)

Pourtant moins peuplée que la France, l'Espagne compte près d'une centaine de millier d'agriculteurs en plus sur son sol, avec 796.000 agriculteurs. Le deuxième pays continental en termes de surface agricole se distingue notamment par sa production de légumes et de fruits, notamment des agrumes (1er rang mondial pour l'exportation d'oranges), des olives (1er producteur mondial d'huile d'olive) et du vin (3ème rang mondial derrière la France et l'Italie). L'Espagne est également le premier producteur de viande porcine et de mouton.

Italie (943.000 agriculteurs)

Un nouveau pays d'Europe du sud à l'honneur dans ce classement : l'Italie occupe la troisième place de ce classement des pays d'Europe en nombre d'agriculteurs. Avec 943.000 citoyens employés par le secteur, la nation transalpine est ainsi première productrice européenne de riz et de fruits, ainsi que deuxième productrice de légumes derrière l'Espagne. A l'inverse de cet autre pays méditerranéen, l'Italie est cependant largement déficitaire en matière de production de lait et de viande bovine.

Pologne (1,4 millions d'agriculteurs)

En Europe de l'Est, la Pologne fait office de géant de l'agriculture. Avec 1,4 millions d'agriculteurs, cela représente pas moins de 8,2% de la population totale du pays. La Pologne, dont le nom signifie littéralement «terre des champs», est couverte à 50% de terres dédiées à la production agricole. Au total, le secteur représente 3% du PIB national, avec une forte exportation de betterave sucrière (6e producteur mondial), notamment utile pour créer du sucre et de l'éthanol, mais aussi du blé (17e producteur mondial).

Roumanie (1,7 millions d'agriculteurs)

Un autre pays de l'est européen devance la Pologne en tant que plus important pays agricole du continent : la Roumanie. Si l'agriculture représente en moyenne 4% des professions exercées dans le vieux continent, ce taux grimpe à 18% en Roumanie, avec 1,7 millions de citoyens exerçant dans le secteur. Le pays s'est imposé comme l'un des plus grands producteurs de céréales de l'UE, notamment en matière de graines de tournesol, de miel et de prunes. Plus important encore, la Roumanie représente à elle seule 10% de la quantité totale de céréale générée dans l'Union européenne.