«Vous n’êtes pas celle que vous croyez être» : disparue depuis 42 ans, une Américaine retrouvée sous une nouvelle identité

Enlevée en 1983 par sa mère qui n'a plus donné de nouvelles, Michelle Newton a, sans le savoir, vécu presque toute sa vie sous une fausse identité. En novembre 2025, les enquêteurs ont réussi à la retrouver. Maintenant âgée de 46 ans, elle a également rencontré son père.

Une histoire invraisemblable. Alors âgée de 3 ans, une fillette américaine nommée Michelle Newton a disparu avec sa mère Debra en 1983. Elles avaient quitté le domicile familial de Louisville, dans le Kentucky, pour rejoindre l'État de Géorgie avec un nouveau travail et une «nouvelle maison» pour la famille. En réalité, la mère est partie en Floride avec sa fille et a changé son identité, sans plus jamais donner de nouvelles, comme le rapporte le média américain People.

Joseph Newton, le père, a alors entrepris des démarches pour les retrouver. Si l'enfant a été déclaré comme disparu dans les bases de données nationales des enfants recherchés et que sa mère figurait, quant à elle, sur la liste des huit fugitifs les plus recherchés pour enlèvement parental du FBI, l'affaire a été classée sans suite en 2000.

Relancée en 2016, l'enquête a pris un tournant décisif en 2025, lorsqu'une personne est parvenue à localiser la mère en Floride. Grâce à des photographies et des échantillons d'ADN, la police a finalement réussi à retrouver la trace de la femme désormais âgée de 66 ans, puis à procéder à son arrestation dans une résidence pour retraités le 24 novembre.

A 40 y/o missing person case ended when Michelle Marie Newton, taken as a toddler in 1983, was found and reunited with her father in Atlanta.



Her mother was arrested for taking her. pic.twitter.com/atwW5hyZkU — Everything Georgia (@GAFollowers) December 15, 2025

Debra Newton jugée en janvier 2026

La fille devenue quadragénaire a vu sa vie être totalement bouleversée après que les enquêteurs lui ont annoncé la raison de leur présence. «Vous n’êtes pas celle que vous croyez être», lui ont-ils dit. «Vous êtes une personne disparue. Vous êtes en réalité Michelle Marie Newton».

Désormais âgée de 46 ans, Michelle Newton a déjà pu rencontrer son père Joseph. «Elle a toujours été dans nos cœurs. C’était comme revivre sa naissance. J’avais le sentiment d’être face à un ange», a témoigné le père de famille dans les colonnes du Daytona Beach News-Journal.

Le père et la fille se sont rendus ensemble à la première comparution de la mère, Debra Newton, mise en examen pour «soustraction d'enfant» avant d'être incarcérée puis libérée en payant sa caution. Son procès débutera le 23 janvier 2026, selon la chaîne locale WLKY.