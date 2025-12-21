Afrique du Sud : neuf personnes tuées dans une fusillade près de Johannesburg

Neuf personnes ont été tuées et dix autres blessées après que des hommes armés ont ouvert le feu près de Johannesburg, a annoncé dimanche la police sud-africaine. Il s’agit de la deuxième fusillade de masse meurtrière enregistrée dans le pays depuis le début du mois.

Nouvelle fusillade meurtrière en Afrique du Sud. Des hommes armés ont ouvert le feu près de Johannesburg, tuant neuf personnes et faisant dix blessés, a annoncé dimanche la police sud-africaine, la seconde tuerie ce mois-ci dans le pays.

Le mobile de ce crime, survenu dans la nuit de samedi à dimanche vers 1h du matin (23 h GMT samedi), reste inconnu. La fusillade a d’abord éclaté dans une «taverne», un bar informel, avant de se poursuivre en pleine rue à Bekkersdal, à 40 kilomètres au sud-ouest de Johannesburg, la capitale économique de l’Afrique du Sud.

«Certaines victimes ont été abattues au hasard dans la rue par des hommes armés non identifiés», a écrit dans un communiqué la police, qui avait d’abord parlé de dix personnes tuées avant de réviser son bilan à neuf morts.

Des assaillants arrivés à bord de deux véhicules «ont ouvert le feu sur des clients d’une taverne et ont continué de tirer au hasard en prenant la fuite», ont expliqué les forces de l'ordre, en assurant qu’une chasse à l’homme était lancée pour retrouver les responsables.

Brenda Muridili, une porte-parole de la police de la province de Gauteng, a déclaré à l’AFP que les autorités ne disposaient pas encore «d’informations détaillées» sur l’identité de toutes les victimes.

D’après la commissaire de la police provinciale, Fred Kekana, qui s’est exprimé sur la chaîne de télévision SABC, un chauffeur de VTC qui attendait à l’extérieur du bar a notamment été tué.

Un taux de criminalité très élevé

Le 6 décembre dernier, des hommes armés avaient pris d’assaut un foyer de travailleurs à Pretoria, tuant 11 personnes, dont un enfant de trois ans, dans un lieu qui, selon la police, accueillait un autre bar informal.

L’Afrique du Sud, pays le plus industrialisé du continent, est aux prises avec une criminalité et une corruption persistantes, alimentées par des réseaux organisés. Les fusillades sont fréquentes, souvent liées aux violences des gangs et à l'alcool.

Si de nombreuses personnes possèdent légalement des armes à feu pour leur protection personnelle, le nombre d’armes illégales en circulation est bien plus important.

Entre avril et septembre, environ 63 personnes ont été tuées chaque jour dans le pays de 63 millions d’habitants, selon les données de la police sud-africaine.