Attentat de Sydney : l'Australie en deuil observe une journée de recueillement ce dimanche

Une semaine après l'attentat terroriste antisémite survenu lors d’un rassemblement de célébration de la fête juive de Hanouka à Sydney (Australie), faisant 15 morts et une quarantaine de blessés, une journée nationale de recueillement est prévue ce dimanche 21 décembre.

L’Australie en deuil. Le gouvernement a décrété ce dimanche 21 décembre «journée de recueillement» dans tout le pays en hommage aux 15 victimes de l'attaque terroriste antisémite survenue une semaine plus tôt lors de la célébration de la fête juive de Hanouka à Bondi Beach, à Sydney (Australie).

«La Journée de recueillement sera observée le dernier jour complet de Hanouka, une période traditionnellement associée à la lumière, à la foi et à la résilience, ce qui rend la perte ressentie par la communauté juive encore plus profonde. Tous les Australiens partagent leur deuil», ont déclaré dans un communiqué conjoint le Premier ministre australien Anthony Albanese et le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns.

«Un moment pour faire une pause»

Les drapeaux des bâtiments gouvernementaux australiens et de Nouvelle-Galles du Sud seront mis en berne et la population est appelée à allumer une bougie à 18h47 heure locale (8h47 à Paris).

Ce sera «un moment pour faire une pause, réfléchir et affirmer que la haine et la violence ne définiront jamais qui nous sommes en tant qu’Australiens», a ajouté le chef de gouvernement.

Plusieurs initiatives marqueront également cette journée de deuil, telles qu'une illumination des bâtiments en jaune en soirée, la projection d'un faisceau lumineux depuis le pavillon de Bondi, ainsi qu'une cérémonie commémorative.

Les chaînes de télévision et les stations de radio observeront une minute de silence à 18h47 et une image de bougie sera diffusée sur les réseaux sociaux «afin de témoigner du soutien aux Australiens juifs».

Pour rappel, Sajid Akram, 50 ans, et son fils de 24 ans, Naveed Akram, ont ouvert le feu à au moins 40 reprises sur une foule réunie pour célébrer la fête juive de Hanouka sur la plage de Bondi dimanche dernier, commettant la pire fusillade que le pays ait connue depuis des décennies.

le fils inculpé pour terrorisme et 15 meurtres

Ahmed Al-Ahmed, un vendeur de fruits et légumes de 43 ans, d'origine syrienne, qui a neutralisé l'un des deux tireurs présumés. «Dans les pires moments, on voit le meilleur des Australiens. Et c'est exactement ce que nous avons constaté dimanche soir. Au nom de tous les Australiens, je vous remercie», a écrit Anthony Albanese sur X.

Tandis que le père a été abattu pendant l'attaque, son fils, grièvement blessé par la police, a été inculpé mercredi dernier pour terrorisme et 15 meurtres.

Les accusations comprennent également blessures volontaires avec intention de tuer, usage d'arme à feu avec intention de causer des lésions graves, exhibition publique d'un symbole d'organisation terroriste prohibée et détention d'explosifs dans un but criminel.

Actuellement hospitalisé sous surveillance policière, Naveed Akram a comparu par visioconférence, son état de santé ne permettant pas son incarcération pour le moment.