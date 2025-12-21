Guerre en Ukraine : l'Elysée juge «bienvenu» que Vladimir Poutine soit prêt à parler à Emmanuel Macron

Alors que Vladimir Poutine s'est déclaré prêt à renouer le dialogue avec son homologue français Emmanuel Macron, l'Élysée a salué, ce dimanche 21 décembre, cette initiative du président russe.

Un premier pas décisif ? La présidence française a estimé «bienvenue», ce dimanche 21 décembre, la déclaration du président russe Vladimir Poutine se disant «prêt» à dialoguer avec Emmanuel Macron, dans un contexte de tensions persistantes autour de la guerre en Ukraine.

«Il est bienvenu que le Kremlin donne un accord public à cette démarche. Nous aviserons dans les prochains jours sur la meilleure manière de procéder», a fait savoir l'Élysée.

Néanmoins, l'Élysée a précisé que toute discussion avec Moscou se ferait «en toute transparence» avec le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky et les Européens, avec toujours l'objectif d'obtenir une «paix solide et durable» pour les Ukrainiens.

«On a intérêt à trouver le cadre pour réengager cette discussion»

Dans la nuit de samedi à dimanche, le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, a rapporté que le chef d'État russe était «prêt au dialogue» avec son homologue français, qui avait lui-même manifesté cette intention vendredi après un sommet européen à Bruxelles (Belgique).

«L'invasion de l’Ukraine et l'obstination du président Poutine ont mis fin à toute possibilité de dialogue» ces trois dernières années, mais «dès lors que la perspective d’un cessez-le-feu et d’une négociation de paix se précise, il redevient utile de parler à Poutine», a jugé la présidence.

Emmanuel Macron a estimé vendredi qu'il allait «redevenir utile» pour les Européens de s'adresser à Vladimir Poutine, plutôt que de laisser les États-Unis agir seuls dans les négociations pour mettre fin au conflit ukrainien.

«Je pense que nous, Européens et Ukrainiens, on a intérêt à trouver le cadre pour réengager cette discussion en bonne et due forme. Sinon, on discute entre nous avec des négociateurs qui vont seuls discuter avec les Russes, ce qui n'est pas optimal», a-t-il insisté.

Des pourparlers entre des négociateurs ukrainiens et américains

Les deux dirigeants avaient eu une première conversation téléphonique depuis trois ans le 1er juillet dernier, constatant seulement leurs désaccords.

Des discussions menées par Steve Witkoff, émissaire spécial de Donald Trump, et Jared Kushner, gendre du président américain, se déroulent ce week-end en Floride avec les représentants ukrainiens et européens d'un côté, et l'émissaire russe Kirill Dmitriev, arrivé samedi, de l'autre.

Le Kremlin a toutefois affirmé ce dimanche qu'une rencontre commune des émissaires américains, ukrainiens et russes n'était «pas en préparation».