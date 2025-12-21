Guerre en Ukraine : les délégations américaine et ukrainienne saluent des échanges «productifs et constructifs» aux Etats-Unis

Afin de mettre fin à la guerre en Ukraine, de nouvelles négociations ont eu lieu à Miami entre les délégations américaine et ukrainienne. Toutes deux ont tenu à saluer ce dimanche des échanges positifs.

Des négociations importantes. Les délégations américaine et ukrainienne ont salué ce dimanche dans un communiqué commun la tenue d'échanges «productifs et constructifs» lors des négociations organisées à Miami, en présence d'alliés européens, en vue de mettre fin à la guerre en Ukraine.

«Au cours des trois derniers jours en Floride, la délégation ukrainienne a tenu une série de réunions productives et constructives avec ses partenaires américains et européens», peut-on lire dans ce communiqué partagé par Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, et Roustem Oumerov, négociateur en chef de Kiev, sur le réseau social X.

Протягом останніх трьох днів у Флориді українська делегація провела низку продуктивних і конструктивних зустрічей з американськими та європейськими партнерами.



Українську делегацію представляли Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров та начальник… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) December 21, 2025

Auparavant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait affirmé que les travaux se poursuivaient «sur les documents relatifs à la fin de la guerre, aux garanties de sécurité et à la reconstruction», des discussions où «la partie américaine se montre constructive», avait-il précisé.

Des négociateurs ukrainiens, européens et américains se trouvaient à Miami pour une série de discussions menées depuis vendredi par Steve Witkoff et Jared Kushner. Les Américains s'entretiennent également sur place avec l'émissaire russe Kirill Dmitriev pour tenter de trouver une issue au conflit en Ukraine, déclenché il y a près de quatre ans par l'invasion russe.

Une rencontre Russie/Etats-Unis/Ukraine «pas en cours de préparation»

Par la voix de son conseiller diplomatique Iouri Ouchakov, la présidence russe a ajouté qu'une rencontre trilatérale Russie/Etats-Unis/Ukraine n'était «pas en cours de préparation», une initiative amenée par Washington et rapportée par les Ukrainiens.

Les pourparlers sur le sujet se sont accélérés ces dernières semaines. Volodymyr Zelensky a, à cet égard, mentionné des «progrès» dans les discussions ukraino-américaines en vue d'amender le plan proposé il y a plus d'un mois par les États-Unis, au départ perçu comme étant largement favorable à la Russie.

Les détails de la nouvelle mouture ne sont pas connus, mais selon le président ukrainien, elle impliquerait des concessions territoriales de la part de l'Ukraine en échange de garanties de sécurité occidentale. Le Kremlin semblait néanmoins peu susceptible d'accepter ces modifications que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a qualifié dimanche de «non-constructives» sur la télévision d'État.

De son côté, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, avait promis vendredi qu'aucun accord ne serait imposé aux Ukrainiens ou aux Russes.