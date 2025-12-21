L’humanité face à «une grande catastrophe» : la Corée du Nord veut «à tout prix» empêcher les ambitions nucléaires du Japon

La Corée du Nord a averti ce dimanche que les ambitions nucléaires du Japon «devraient être empêchées à tout prix». Les inquiétudes de Pyongyang surviennent après qu'un responsable japonais a suggéré que le pays devrait posséder l'arme nucléaire.

La tension monte en Asie de l'Est et alors que les ambitions nucléaires du Japon avancent, l'inquiétude de la Corée du Nord grandit. En début de semaine, l'agence japonaise Kyodo a publié un communiqué, dans lequel elle indiquait que le pays «devrait posséder l'arme nucléaire».

Pour rappel, d'après sa Constitution d'après-guerre et les principes adoptés en 1967, le Japon a l'interdiction de créer des forces militaires offensives, ainsi que de posséder une quelconque arme nucléaire de destruction massive.

Selon Pyongyang, ces déclarations montrent que Tokyo «révèle ouvertement son ambition de posséder des armes nucléaires, franchissant la ligne rouge», a déclaré le directeur de l'Institut d'études japonaise du ministère des Affaires étrangères de Pyongyang dans un communiqué diffusé dimanche par l'agence d'Etat KCNA.

Il a poursuivi en assurant que «la tentative du Japon de se doter de l'arme nucléaire doit être empêchée à tout prix, car elle entraînera une grande catastrophe pour l'humanité». De plus, le responsable à l'origine des déclarations japonaises est impliqué dans la définition de la politique de sécurité de Tokyo, allié clé de Washington.

Une ambition de longue date

Selon la Corée du Nord, si le Japon se dotait d'une arme nucléaire, cela représenterait une réelle menace pour l'Asie qui «subirait une horrible catastrophe nucléaire», ainsi que pour l'humanité au sens large, qui «serait confrontée à une grande catastrophe».

«Il ne s'agit pas d'un lapsus ni d'une affirmation téméraire, mais cela reflète clairement l'ambition de longue date du Japon d'une nucléarisation», a ajouté le responsable nord-coréen à l'origine du communiqué, dont le nom a été gardé secret.

Pour sa part, la Corée du Nord possède des dizaines d'ogives nucléaires, selon les experts, malgré l'imposition de sanctions internationales, et affirme que cet arsenal est une dissuasion nécessaire face à ce qu'elle considère comme la menace militaire des Etats-Unis et de ses alliés.