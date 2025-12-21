Nigeria : le gouvernement annonce la libération de 130 élèves, enlevés en novembre dans une école catholique

Alors que plus de 300 élèves d'une école catholique au Nigeria ont été enlevés le 21 novembre dernier par des hommes armés, les autorités nigérianes ont obtenu la libération de 130 d'entre eux, ce dimanche.

Une excellente nouvelle. Le 21 novembre, plus de 300 élèves de l'école catholique nigériane Saint-Mary de Papiri avaient été enlevés dans le dortoir, par des hommes armés.

Un mois pile après ces enlèvements, un porte-parole de la présidence a annoncé ci dimanche la libération de 130 élèves. Le 7 décembre, plus de cent écoliers de cet établissement avaient déjà été libérés.

Quelque «130 autres élèves enlevés dans l'État du Niger ont été libérés, plus aucun n'est en captivité», s'est félicité dimanche le porte-parole, Sunday Dare, dans un message publié sur X et accompagné d'une photo d'enfants souriants.

Another 130 Abducted Niger State Pupils Released, None Left In Captivity. pic.twitter.com/rnJty2uSHS — Sunday Dare,CON (@SundayDareSD) December 21, 2025

Ils seront transférés lundi à Minna, la capitale de l'État du Niger, a précisé à l'AFP une source de l'ONU.

Un mois de novembre marqué par plusieurs enlèvements

Si l'enlèvement du 21 novembre de près de la moitié des élèves de l'école catholique a été assez documenté, plusieurs incertitudes règnent autour de cette affaire. À commencer par le nombre exact de personnes enlevées. L'Association chrétienne du Nigeria (CAN) avait indiqué que 303 élèves et 12 membres du personnel avaient été kidnappés, bien qu'une cinquantaine d'entre eux avait pu, peu après, échapper à leurs ravisseurs.

Selon les chiffres fournis par le diocèse auquel appartient l'école St. Mary, après la première libération du 7 décembre, quelque 165 personnes étaient encore aux mains des ravisseurs.

Leur identité n'a d'ailleurs toujours pas été dévoilée et aucune information sur les modalités de la libération des enfants n'a été rendue publique.

Les enlèvements de masse sont fréquents au Nigeria, généralement perpétrés par les gangs criminels, appelés «bandits», en quête de rançons. Le pays d'Afrique de l'Ouest a connu un mois de novembre agité, où les vagues importantes de kidnappings se sont succédées. En l'espace de seulement 15 jours, plus de 400 Nigérians ont été enlevés, ébranlant profondément la nation.

Cette recrudescence des kidnappings a poussé le président Bola Tinubu à déclarer fin novembre l'état d'urgence sécuritaire national et à ordonner le recrutement de policiers et de militaires pour lutter contre les groupes armés.