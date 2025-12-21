San Francisco plongé dans le noir : ce que l'on sait de la panne massive de courant qui frappe la ville américaine

La panne d’électricité qui a privé jusqu’à 130.000 habitants de San Francisco de courant samedi soir a été résolue pour 90.000 clients. Selon le principal fournisseur d’énergie de la ville, le courant devrait être rétabli «dans la nuit» pour les 40.000 foyers restants. Voici ce que l'on sait.

Blackout à San Francisco. Environ 130.000 habitants de la métropole californienne ont été plongés dans le noir samedi soir à cause d’une panne massive de courant. Selon les dernières informations, le courant a été rétabli pour 90.000 clients et devrait l’être «dans la nuit» pour les 40.000 foyers restants, a annoncé le principal fournisseur d’électricité de la ville.

L'électricité a été rétablie à 21h samedi heure locale pour 90.000 foyers, a précisé dans un communiqué Pacific Gas & Electric Company.

«Les 40.000 clients restants devraient être réalimentés dans la nuit», a ajouté la compagnie, qui avait signalé auparavant sur X travailler «sur une panne à San Francisco qui touche environ 130.000 clients».

Selon le maire de la ville, Daniel Lurie, la coupure a été provoquée par un incendie dans une sous-station électrique.

de nombreux commerces contraints de fermer

Une grande partie de ce pôle technologique de la côte ouest, qui compte plus de 800.000 habitants, a été plongée dans le noir, perturbant les transports publics, avant que l'électricité ne commence à être rétablie.

Certaines parties de la ville étaient recouvertes de brouillard et de nombreux commerces ont été contraints de fermer en pleine période des achats de Noël, a rapporté le journal The San Francisco Chronicle.

Muni lines and traffic signals are impacted by the power outage. If you don’t need to travel tonight, please stay off the roads and stay inside.



We will be expanding officer presence at intersections and corridors to ensure the safety of those still on the road.



We remain in… pic.twitter.com/Q30y3SPXa9 — Daniel Lurie 丹尼爾·羅偉 (@DanielLurie) December 21, 2025

«Je sais que cette journée a été difficile», a déclaré Daniel Lurie dans une vidéo publiée sur X depuis le centre des opérations d'urgence de la ville. La municipalité avait demandé auparavant aux habitants de rester chez eux.

«C'est un progrès (le rétablissement de l'électricité) mais pour ceux d'entre vous qui n'ont pas d'électricité, nous voulons nous assurer que vous êtes en sécurité, vérifiez que vos voisins vont bien», a-t-il ajouté.

La police, les pompiers et d'autres responsables municipaux ont été dépêchés sur place, demandant aux habitants de rester chez eux si possible, a poursuivi Daniel Lurie.

La panne a rendu inopérants de nombreux feux de signalisation et des agents de police ont été déployés aux intersections.

Le service de transport autonome Waymo a également suspendu l'exploitation de ses véhicules, a encore expliqué le maire.

La chute brutale du nombre de clients à quelques jours de Noël a été «dévastatrice» pour les commerces, a déclaré un responsable du magasin d'articles ménagers Black & Gold au San Francisco Chronicle.