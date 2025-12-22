Attentat de Sydney : qu'est-ce qu'une «bombe balle de tennis», que les terroristes ont lancée sur la foule ?

Selon des documents judiciaires dévoilés par les autorités australiennes, les terroristes de l’attentat de Sydney ont jeté des engins explosifs improvisés sur la foule avant de commencer leur tuerie.

Une semaine après l’attentat antisémite survenu à Sydney, en Australie, l’enquête menée par les autorités se poursuit. Lundi 22 décembre, les forces de l’ordre ont dévoilé des documents judiciaires, lesquels fournissent de nouveaux éléments sur le mode opératoire et la préparation des assaillants. Surtout, la découverte de bombes artisanales, qui n'ont pas fonctionné, auraient pu faire de nombreuses victimes et alourdir un bilan déjà conséquent de 15 morts.

Selon ces documents relayés par la presse australienne, les terroristes ont lancé des explosifs sur la foule, avant que la tuerie ne débute. Trois bombes artisanales ont notamment été retrouvées sur les lieux de l’attaque. Appelées «pipe bomb», celles-ci étaient constituées d’un tuyau en aluminium bourré de poudre explosive et de roulements à billes.

Les bombes n’ont pas explosé

Une «bombe balle de tennis» a également été lancée sur la foule lors de l’attentat, selon les documents judiciaires. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un engin explosif improvisé à partir d’une véritable balle de tennis dont l’enveloppe sert de contenant. Ces bombes sont généralement recouvertes de ruban adhésif. Selon les forces de l’ordre australiennes, les bombes retrouvées étaient fonctionnelles mais n’ont pas explosé.

Pour rappel, Sajid Akram et son fils, Naveed Akram, ont ouvert le feu lors d’un rassemblement pour la fête juive de Hanouka sur la plage de Bondi, à Sydney, en Australie. Cet attentat survenu le 14 décembre dernier constitue la pire fusillade que le pays ait connue depuis des décennies.