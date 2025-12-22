Attentat de Sydney : «repérages», entraînements en Australie, drapeau de Daesh... Les révélations de l'enquête sur les assaillants de Bondi

Sajid et Naveed Akram, le père et le fils auteurs de l’attentat antisémite de Sydney, se sont entraînés en Australie avant le massacre du 14 décembre au cours duquel 15 personnes ont été tuées sur la plage de Bondi, selon les documents judiciaires dévoilés ce lundi 22 décembre.

Des révélations glaçantes. Des entraînements, une vidéo, Daesh… l’enquête portant sur l’attentat antisémite survenu à Sydney le 14 décembre 2025 et ayant fait 15 morts se précise. Selon les documents des investigations conduites, il s’est avéré que les deux terroristes, Sajid et Naveed Akram, s’étaient entraînés avant leur passage à l’acte en Australie.

Le père et le fils, auteurs de l'attentat, ont en effet effectué des «repérages» sur la plage, quelques jours avant la tuerie. Dans un téléphone portable retrouvé à proximité du drame et analysé par la police, les deux terroristes apparaissent dans des vidéos, assis devant un drapeau de Daesh, récitant un passage du Coran et fustigeant les «sionistes».

Un séjour mystérieux aux Philippines

Peu après le massacre, l’assaillant Sajid Akram, désarmé par Ahmed Al-Ahmed, a été abattu par la police tandis que son fils Naveed a été transféré à l’hôpital afin d'y recevoir des soins. Un véhicule a également été retrouvé près de la plage de Bondi. Immatriculé au nom de Naveed Akram, il contenait deux drapeaux de Daesh et des engins explosifs improvisés.

Peu de temps avant l'attentat, les deux assaillants ont effectué un long séjour aux Philippines du 1er au 28 novembre. Ils s'étaient enregistrés le jour de leur arrivée dans l'archipel au GV Hotel de la ville de Davao, sur l'île méridionale de Mindanao, payant 930 pesos par nuit (environ 13,50 euros) pour la petite chambre 315, meublée de deux lits simples.

«Nous ne laisserons pas les terroristes inspirés par Daesh gagner»

Devant les journalistes, le Premier ministre australien Anthony Albanese a présenté ses excuses ce lundi 22 décembre à la communauté juive, tout en appelant à un soutien de l’ensemble de la classe politique pour «créer une infraction aggravée pour ceux qui prêchent la haine» et d’autres nouvelles lois.

«Nous ne laisserons pas les terroristes inspirés par Daesh gagner. Nous ne les laisserons pas diviser notre société, et nous surmonterons cette épreuve ensemble», a-t-il dit selon ses propos rapportés par l’AFP.

Toujours selon l’agence de presse française, l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, où a eu lieu la tuerie, a présenté ce jour des lois sur les armes qu'il formule comme les plus «strictes du pays». Le nombre d'armes autorisées par individu sera désormais limité à quatre.

Les personnes exemptées, comme les fermiers, pourront posséder jusqu'à 10 armes. Le gouvernement estime qu'il y aurait 1,1 million d'armes à feu en circulation dans cet Etat, le plus peuplé d'Australie. La loi interdirait également l’affichage de «symboles terroristes», notamment le drapeau de Daesh, retrouvé dans une voiture liée à l’un des tireurs.