«Essentiel à notre sécurité nationale» : Donald Trump rêve toujours d’un Groenland américain et nomme un envoyé spécial

Malgré l’opposition nette du Groenland, Donald Trump ne renonce pas à son ambition de faire de ce vaste territoire autonome une part des Etats-Unis. Ce dimanche 21 décembre, le président républicain a annoncé la nomination du gouverneur de Louisiane au poste d'envoyé spécial des États-Unis au Groenland.

Donald Trump continue de convoiter le Groenland. Ce dimanche 21 décembre, le président américain a annoncé sur son réseau Truth Social, la nomination du gouverneur de Louisiane, Jeff Landry, au poste d'envoyé spécial des États-Unis au Groenland.

«Je suis heureux d'annoncer que je nomme le GRAND gouverneur de Louisiane, Jeff Landry, au poste d'envoyé spécial des États-Unis au Groenland», a ainsi indiqué Donald Trump sur son réseau Truth Social.

«Jeff comprend à quel point le Groenland est essentiel à notre sécurité nationale, et il défendra avec force les intérêts de notre pays pour la sûreté, la sécurité et la survie de nos alliés, et, en fait, du monde entier. Félicitations, Jeff!», a poursuivi le président des États-Unis.

Dans un message publié dans la foulée de l’annonce sur son compte X, Jeff Landry a remercié Donald Trump pour sa nomination. «C'est un honneur de vous servir bénévolement pour faire du Groenland une partie des États-Unis», a-t-il écrit avant de préciser que sa nomination «n'affecte en rien» ses fonctions de gouverneur de la Louisiane.

Le Groenland, un enjeu sécuritaire

Le Danemark, qui détient la tutelle du Groenland, a très fermement réagi ce lundi à l'annonce de Donald Trump. «Je suis profondément en colère contre cette nomination, que je juge totalement inacceptable», a ainsi déclaré le ministre des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen à la chaîne danoise TV2.

Ce dernier a indiqué qu'il convoquerait l'ambassadeur américain dans les prochains jours «pour obtenir des explications».

Après son élection, le président américain avait expliqué avoir «besoin» du Groenland, notamment pour la sécurité des États-Unis, répétant à plusieurs reprises son souhait d'en faire un territoire américain.

Le Groenland, soutenu par sa puissance de tutelle, le Danemark, a rétorqué ne pas être à vendre et décider seul de son avenir. En janvier dernier, 85% des Groenlandais s'étaient dit opposés à une future appartenance aux États-Unis, d'après un sondage publié dans le quotidien groenlandais Sermitsiaq.

Fin mars, le vice-président américain, JD Vance, avait provoqué un tollé en prévoyant une visite dans l'immense île arctique sans y avoir été invité. Face à l'ire déclenchée au Groenland, au Danemark et à travers l'Europe, il avait limité son déplacement à la base aérienne américaine de Pituffik.

Fin août, la télévision danoise avait révélé qu'au moins trois Américains, liés au président Donald Trump, avaient mené des opérations d'influence à travers l'île polaire.