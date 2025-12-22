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États-Unis : suspecté de vol à l'étalage, un homme menace le policier qui l'interrogeait avec un pistolet (vidéo)

L'homme a été maîtrisé par un agent de sécurité du magasin avant de pouvoir tirer. [ABCNews]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Un homme a été filmé en train de tenter de tirer sur un policier alors que ce dernier l'interrogeait dans le cadre d'une suspicion de vol à l'étalage dans un magasin de l'État de l'Ohio, aux États-Unis.

Une scène glaçante. Aux États-Unis, un individu a été arrêté après avoir pointé un pistolet sur un policier alors qu’il était suspecté de vol à l’étalage dans un magasin de l’Ohio. 

Comme l’indiquent plusieurs médias américains, la scène a été enregistrée par le dispositif de captation vidéo d’un policier. On y voit un homme portant une casquette, identifié comme Shane Newman, dans un bureau du magasin Walmart de la ville de Canton et pointant une arme à feu sur un policier.

Arrêté pour tentative de meurtre

Quelques instants auparavant, le policier a effectué une fouille partielle de l’individu incriminé, lui demandant notamment s’il n’avait rien qui ne puisse le piquer ou le poignarder.

Sur la vidéo, l’homme a été maîtrisé et plaqué au sol par un membre du service de sécurité du magasin avant de pouvoir ouvrir le feu. Selon les différents rapports, Shane Newman aurait appuyé sur la détente, mais l’arme ne se serait pas déclenchée.

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Alors qu’il aurait été initialement relâché par les policiers, l’individu a finalement été arrêté pour tentative de meurtre, agression criminelle contre un agent de la paix et possession de stupéfiants.

Etats-Unis

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