Guerre en Ukraine : pourquoi la Russie a-t-elle déployé ses 8 brise-glaces nucléaires en Arctique ?

En pleine guerre contre l'Ukraine et sous pression des sanctions occidentales, la Russie renforce son contrôle de l'Arctique. Pour la première fois, l'ensemble de sa flotte de brise-glaces nucléaires est mobilisé afin de sécuriser des routes maritimes essentielles à l'exportation de ses ressources énergétiques.

L'Arctique s'impose comme un pilier stratégique pour le Kremlin. Selon des informations relayées par The Telegraph, la Russie a déployé simultanément ses huit brise-glaces à propulsion nucléaire, une première historique. Objectif : maintenir ouvertes, malgré l'épaississement de la banquise hivernale, les voies maritimes reliant les régions reculées de Sibérie aux marchés internationaux.

Dans un contexte de sanctions et d'isolement diplomatique, ces gigantesques navires vont permettre à Moscou d'exporter pétrole, gaz naturel liquéfié et minerais. Des ressources dont la vente est indispensable à Moscou pour soutenir son effort de guerre.

L'arme énergétique du Grand Nord

La Russie est aujourd'hui le seul pays au monde à disposer d'une flotte opérationnelle de brise-glaces nucléaires. Celle-ci repose sur plusieurs générations de navires : quatre unités ultramodernes du projet 22220 (Arktika, Sibir, Ural et Yakutiya), deux géants plus anciens de la classe Arktika (Yamal et Let Pobedy) et deux navires de la classe Taymyr.

Appuyés par des dizaines de brise-glaces, ces mastodontes offrant à Moscou une capacité unique de naviguer toute l'année dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète : le Grand Nord.

Depuis la réorientation forcée de ses exportations énergétiques vers l'Asie, la route maritime du Nord est devenue un axe commercial majeur. Elle contribue de plus en plus au produit intérieur brut russe et sert également de passage à des pétroliers vieillissants opérant en marge du plafonnement du prix du pétrole imposé par les pays occidentaux.

Un avantage stratégique face à l'Occident

Face à cette démonstration de force, les puissances occidentales apparaissent en retrait. Les Etats-Unis ne disposent que de deux brise-glaces lourds anciens, tandis que les pays européens, comme la Finlande et la Suède, misent principalement sur des navires à propulsion classique. Le Royaume-Uni, de son côté, débat encore de la construction d'un second brise-glace pour renforcer sa présence polaire.

Cette prise de conscience de la Royal Navy s'inscrit dans une stratégie plus large, notamment pour contenir l'activité sous-marine russe dans l'Atlantique Nord et en mer de Barents. Mais pour l'heure, l'avantage reste clairement du côté de Moscou. Reste une inconnue majeure : le coût colossal de cette flotte nucléaire.