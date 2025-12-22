La région d'Odessa, en Ukraine, de nouveau visée par des frappes russes

La région portuaire d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a de nouveau été visée lundi par des frappes russes qui ont endommagé des infrastructures énergétiques et maritimes, après des attaques ukrainiennes sur des pétroliers liés à la Russie en mer Noire et Méditerranée.

Ces dernières semaines, l'armée russe a frappé des ports, ponts et installations électriques dans cette région méridionale bordant la mer Noire. Le président russe Vladimir Poutine avait menacé d'intensifier les attaques sur les ports ukrainiens, en réponse aux opérations de Kiev.

Les frappes de lundi ont visé des «infrastructures énergétiques et industrielles» ainsi qu'un «entrepôt contenant des engrais et du matériel agricole» et fait un blessé, selon le gouverneur de la région d'Odessa, Oleg Kiper.

Elle ont aussi privé d'électricité plus de 120.000 foyers, selon les autorités. L'opérateur électrique privé DTEK a indiqué travailler «en mode intensif» pour reconnecter le réseau.