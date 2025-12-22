Indonésie : au moins 16 morts dans un accident de bus survenu sur l'île de Java

Un accident de bus a eu lieu ce lundi 22 décembre au matin sur une autoroute de l’île de Java, en Indonésie, faisant au moins 16 morts. Le véhicule de transport en commun s’est renversé après avoir heurté une barrière de sécurité.

Une tragédie. Ce lundi 22 décembre au matin, au moins 16 personnes ont perdu la vie dans un accident de bus ayant eu lieu sur une autoroute de l’île de Java, en Indonésie, a fait savoir un responsable de l’agence locale de recherche et de secours.

𝟏𝟔 𝐤𝐢𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐛𝐮𝐬 𝐜𝐫𝐚𝐬𝐡 𝐢𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚



A passenger bus crash killed at least 16 people on Indonesia’s main island of Java just after midnight Monday, officials said.



The bus carrying 34 people lost control on a toll road and struck a… pic.twitter.com/M5I2MDkhNm — IndiaToday (@IndiaToday) December 22, 2025

Selon cette source, le bus est parti de la capitale Jakarta et devait atteindre Yogyakarta. Mais alors qu’il abordait un virage à une vitesse «assez élevée», le véhicule de transport en commun a fini par heurter la barrière de sécurité avant de se renverser.

Comme l’indique l’AFP, les accidents de transport sont fréquents dans ce pays, où les véhicules sont souvent anciens et mal entretenus et où le Code de la route n’est pas toujours respecté.

En 2019, au moins 35 personnes sont mortes lorsqu’un bus a plongé dans un ravin sur l’île de Sumatra.