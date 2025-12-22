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Indonésie : au moins 16 morts dans un accident de bus survenu sur l'île de Java

Le bus est parti de la capitale Jakarta et devait atteindre Yogyakarta. [X @IndiaToday]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le
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Un accident de bus a eu lieu ce lundi 22 décembre au matin sur une autoroute de l’île de Java, en Indonésie, faisant au moins 16 morts. Le véhicule de transport en commun s’est renversé après avoir heurté une barrière de sécurité. 

Une tragédie. Ce lundi 22 décembre au matin, au moins 16 personnes ont perdu la vie dans un accident de bus ayant eu lieu sur une autoroute de l’île de Java, en Indonésie, a fait savoir un responsable de l’agence locale de recherche et de secours. 

Selon cette source, le bus est parti de la capitale Jakarta et devait atteindre Yogyakarta. Mais alors qu’il abordait un virage à une vitesse «assez élevée», le véhicule de transport en commun a fini par heurter la barrière de sécurité avant de se renverser. 

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Comme l’indique l’AFP, les accidents de transport sont fréquents dans ce pays, où les véhicules sont souvent anciens et mal entretenus et où le Code de la route n’est pas toujours respecté. 

En 2019, au moins 35 personnes sont mortes lorsqu’un bus a plongé dans un ravin sur l’île de Sumatra. 

IndonésieAccidentbusMondeInternational

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