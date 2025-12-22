«La plus grande admiration pour notre président» : Nicky Minaj affiche son soutien à Donald Trump

À l’occasion d’un rassemblement conservateur organisé en Arizona, la rappeuse Nicky Minaj a fait l’éloge de Donald Trump. Quelque 30.000 personnes ont assisté à l'événement.

Une prise de position. Aux États-Unis, la ville de Phoenix a accueilli pendant quatre jours la grand-messe annuelle des conservateurs, AmericaFest. Cet événement faisait cette année le deuil de son créateur, l’influenceur Charlie Kirk, assassiné par balle en septembre dernier.

Quelque 30.000 personnes ont assisté à ce rassemblement rythmé par les interventions des figures de proue de la droite américaine, telles que le vice-président J.D Vance ou encore l’ancien conseiller Steve Bannon.

L’édition 2025 de l’AmericaFest s’est toutefois clôturée, dimanche 21 décembre, sur une note pour le moins surprenante. En effet, la chanteuse Nicky Minaj a fait une apparition aux côtés d’Erika Kirk, la veuve de Charlie Kirk.

Toutes deux sont montées sur scène main la main, avant que Nicky Minaj ne fasse l’éloge de Donald Trump. «J’ai le plus profond respect et la plus grande admiration pour notre président», a ainsi déclaré la rappeuse, affirmant que le républicain avait «donné l’espoir à tant de gens».

Ce n’est pas la première fois que Nicky Minaj se range du côté de Donald Trump. En novembre dernier, la rappeuse avait en effet publiquement remercié le locataire de la Maison-Blanche pour avoir dénoncé le sort des chrétiens au Nigéria.

Reading this made me feel a deep sense of gratitude. We live in a country where we can freely worship God.



No group should ever be persecuted for practicing their religion. We don’t have to share the same beliefs in order for us to respect each other.



Numerous countries all… pic.twitter.com/2M5sPiviQu — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) November 1, 2025

Donald Trump avait en effet menacé le pays d’une intervention militaire, l’accusant de «tolérer les meurtres de chrétiens».