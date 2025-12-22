Pays-Bas : une voiture fonce sur la foule lors d’une parade de Noël, au moins neuf personnes blessées

Au moins neuf personnes ont été blessées après qu'un véhicule a foncé sur la foule participant à une parade de Noël à Nunspeet, aux Pays-Bas, ce lundi 22 décembre.

Un drame à l'approche de Noël. Aux Pays-Bas, un véhicule a foncé sur une foule rassemblée, à Nunspeet, alors qu'elle effectuait une parade de Noël. Selon les premières informations de la police locale, neuf personnes ont été blessées lors de cet accident. Parmi ces blessés, trois personnes sont en situation d'urgence absolue.

Een auto is op het publiek ingereden. Er zijn 9 gewonden gevallen, waarvan 3 in ieder geval zwaar gewond. Er lijkt vooralsnog geen opzet in het spel te zijn, maar daar doen we nog onderzoek naar. ^AC https://t.co/UDTmON0yYA — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) December 22, 2025

Dans un communiqué publié par la police néerlandaise, il est indiqué que la conductrice du véhicule, âgée de 56 ans, originaire du secteur et également blessée lors de l'accident, a été arrêtée comme le veut la procédure. «A la première vue, cela ne ressemble pas à une attaque délibérée, mais nous enquêtons toujours», a-t-elle indiqué.

Sur les réseaux sociaux, la municipalité d'Elburg, où est survenu le drame, a communiqué en indiquant que le défilé était annulé. «C’est profondément émouvant. Ce qui aurait dû être un moment de solidarité se termine dans une grande inquiétude et une profonde tristesse. Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles. Je leur souhaite du courage et j’exprime toute ma reconnaissance aux services d’urgence qui ont travaillé sans relâche ce soir», a déclaré le maire Jan Nathan Rozendaal.

De son côté, Rob Jetten, en passe de devenir le nouveau Premier ministre des Pays-Bas, a adressé ses pensées «aux victimes et à leurs familles» et a fait part de son «immense gratitude et un immense respect aux services d'urgence qui mettent tout en œuvre pour fournir les meilleurs soins possibles».