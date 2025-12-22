Royaume-Uni : un homme, accusé d'avoir drogué et violé son ex-femme pendant des années, placé en détention ce mardi

Au Royaume-Uni, un homme est accusé d'avoir drogué et violé son ex-femme. Il a été placé en détention, ce mardi. Cinq autres hommes sont inculpés pour viols sur cette femme. Un écho au procès de Mazan tenu en 2024.

Une affaire terrible. Outre-Manche, un homme est accusé d'avoir drogué et violé sa désormais ex-femme à de nombreuses reprises pendant des années. Ce mardi, le Britannique de 49 ans, a été placé en détention à l'issue de sa comparution devant un tribunal.

Cinq autres hommes ont également été inculpés pour viols sur cette même femme, a annoncé la police lundi.

La victime présumée, Joanne Young, âgée de 48 ans, a renoncé à son droit à l'anonymat «après de nombreux échanges avec les enquêteurs et les services de soutien» dont elle a bénéficié depuis le début de l'enquête, a précisé la police du Wiltshire dans un communiqué.

Inculpé de 56 infractions sexuelles

La police accuse son ex-époux Philip Young de lui avoir «administré une substance avec l'intention de (l')étourdir ou de (la) maîtriser afin d'avoir un rapport sexuel» sur une période de 13 ans, de 2010 à 2023.

Au total, il a été inculpé de 56 infractions sexuelles, dont de multiples viols, de voyeurisme, de possession d'images indécentes d'enfants et de possession d'images extrêmes.

écho à Mazan

Cette affaire fait écho à celle de la Française Gisèle Pelicot, violée pendant une décennie à son domicile de Mazan dans le Vaucluse par des dizaines d'inconnus recrutés sur internet par son mari, Dominique Pelicot, qui la droguait préalablement.

Elle est devenue un symbole mondial de la lutte contre les violences sexuelles, la soumission chimique et le non-consentement, pour avoir refusé que le procès de son époux se tienne à huis clos, afin que «la honte change de camp».