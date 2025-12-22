Sénégal : une cyberattaque de grande ampleur déjouée, annonce Interpol

Les forces de l'ordre sénégalaises ont empêché des pirates informatiques de dérober 7,9 millions de dollars à une importante compagnie pétrolière, après avoir infiltré ses systèmes de messagerie interne, d'après l'organisme de coordination policière internationale Interpol.

Un piratage déjoué de justesse. Les forces de l'ordre sénégalaises ont empêché des pirates informatiques de détourner 79 millions de dollars au détriment d'une grande compagnie pétrolière, a annoncé ce lundi 22 décembre Interpol. Les hackers sont parvenus à infiltrer les systèmes de messagerie interne de l'entreprise et se sont fait passer pour des cadres dirigeants afin d'autoriser un virement bancaire frauduleux.

Alertées à temps, les autorités ont pu bloquer le transfert avant que les fonds ne soient retirés. Les comptes bancaires destinataires ont été gelés en urgence, évitant ainsi une perte financière majeure.

Une opération africaine d'envergure contre la cybercriminalité

Cette affaire s'inscrit dans une opération coordonnée, menée entre fin octobre et fin novembre dans 19 pays africains. Selon Interpol, cette mobilisation a permis l'arrestation de 574 suspects impliqués dans des dossiers représentant plus de 21 millions de dollars de pertes financières. Environ 3 millions de dollars ont été saisis et plus de 6.000 liens malveillants ont été supprimés.

Au Ghana, plusieurs individus ont été arrêtés pour avoir dérobé près de 120.000 dollars à une institution financière, à l'aide d'un rançongiciel, selon un document de l'organisme basé à Lyon. Les autorités ghanéennes ont également démantelé un vaste réseau de fraude en ligne opérant entre le Ghana et le Nigéria, responsable de l'extorsion de plus de 400.000 dollars auprès d'environ 200 victimes, en usurpant l'identité de chaînes de restauration rapide connues. Dix suspects ont été interpellés et 30 serveurs frauduleux mis hors ligne.

Dans le communiqué, le directeur de la lutte contre la cybercriminalité Interpol, Neal Jetton, a indiqué que «l'ampleur et la sophistication des cyberattaques en Afrique s'accélèrent, en particulier contre des secteurs stratégiques comme la finance et l'énergie».