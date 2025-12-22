Suisse : 24 appartements d'un même immeuble loués sur Airbnb, les voisins sont excédés

Tandis que la Suisse est frappée par une crise du logement, un jeune entrepreneur a décidé de louer un immeuble entier, constitué de 24 appartements, dans une ville près de Zurich. Mais ce dernier s'attire les foudres du voisinage.

C’est un immeuble à l’apparence tout à fait ordinaire. À Winterthur, une ville située à une vingtaine de kilomètres de Zurich en Suisse, 24 appartements d’un même bâtiment sont exclusivement réservés à la location de courte durée, via Airbnb. Une situation cocasse, compte tenu de la pénurie de logements qui touche le quartier.

Crise du logement

À l'image de nombreux pays européens, la Suisse est frappée par une crise du logement. Selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique, le taux de logements vacants a reculé de 0,08 point en un an, passant de 1,08 % à 1 %. Le 1er juin 2025, la Suisse comptait 48.455 logements vacants, soit près de 3.600 logements libres de moins que l’année précédente.

Roberto Fallone, jeune entrepreneur de 25 ans, a donc décidé de louer l’ensemble des quatre étages de cet immeuble fraîchement rénové sur Airbnb. Celui qui a fondé son agence immobilière, Fomo Real Estate, en 2022, explique qu’il voulait «être son propre patron», rapporte Tages-Anzeiger.

«Aider les personnes dans le besoin»

Mais le jeune homme n’est propriétaire, ni de l’immeuble, ni de ces 24 appartements, il en a seulement la gestion. «Nous sommes disponibles 24h/24 et 7j/7, et je suis toujours ravi de rendre service», explique-t-il.

Depuis l’été 2024, il a convaincu la propriétaire de l’immeuble de lui faire confiance pour commercialiser l’ensemble des 24 appartements. Tous ces biens rénovés qui connaissent un certain succès sur Airbnb et dont certains incluent sauna ou jacuzzi, sont loués entre 100 et 500 euros par nuit selon le bien. Et ce, dans une ville où, cet été, à peine 100 logements étaient encore vacants.

«Son rêve, c'est de résoudre la crise du logement» a déclaré son associé, avant que Roberto Follone ajoute : «Mon rêve, c'est d'aider les personnes dans le besoin à trouver un appartement».

Un immeuble bruyant qui exaspère le voisinage

L’agence de Roberto Follone s’est développée et emploie aujourd’hui des femmes de ménage, un agent de sécurité, un assistant et un associé. Mais la mise en location de ces 24 logements cristallise la colère du voisinage. Et pour cause : près d’un an après le début de l’aventure, les riverains se montrent assez critiques quant à l’initiative du jeune entrepreneur.

Selon eux, il serait difficile de nouer contact avec des voisins qui ne sont que de passage. «Le quartier paraît plus impersonnel», confirme une riveraine, relate 20 Minuten.

Autre problème : le bruit. Comme l’immeuble n'abrite pas de locataires traditionnels, mais des touristes et des voyageurs d'affaires, de nombreuses fêtes y sont organisées. «Il y a une fête un week-end sur deux», se plaint une habitante. Un autre riverain assure quant à lui que certains appartements sont parfois loués par des prostituées.

Pour l’heure, la municipalité de Winterthur n’a pas instauré de réglementation spécifique sur les locations de logement à courte durée, contrairement à Zurich, où un plafond de 90 jours par an est imposé. Au-delà de cette limite, les propriétaires n’ont pas le droit de louer leur logement pour une courte durée.