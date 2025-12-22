Venezuela : le pays assure avoir le soutien de la Russie face au blocus américain

Alors que les tensions entre le Venezuela et les États-Unis sont au plus haut, le ministre des Affaires étrangères sud-américain Yvan Gil a affirmé que le pays bénéficiait du soutien de la Russie.

Un climat tendu. Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Yvan Gil a déclaré ce lundi avoir eu un entretien téléphonique avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Ce dernier lui a fait part de son «plein soutien» dans la crise que le pays traverse avec les États-Unis. En effet, le président américain Donald Trump avait déclaré vendredi ne pas exclure une guerre contre le Venezuela.

«Nous avons passé en revue les agressions et les violations du droit international qui sont perpétrées dans les Caraïbes : attaques contre des embarcations, exécutions extrajudiciaires et actes de piraterie commis par le gouvernement des États-Unis» et Sergueï Lavrov «a réaffirmé son plein soutien face aux hostilités contre notre pays», a assuré le ministre vénézuélien.

«soutien total et solidarité»

Le ministre russe a souligné que «ce type d’agressions ne pouvait être toléré» et «affirmé que la Russie apporterait toute sa coopération au Venezuela contre le blocus, exprimant son soutien aux actions engagées au sein du Conseil de sécurité de l’ONU».

Moscou a diffusé de son côté un communiqué indiquant que «les ministres ont exprimé leur profonde préoccupation face à l'escalade des actions de Washington dans la mer des Caraïbes, qui pourraient avoir de graves conséquences et menacer la navigation internationale».

«La partie russe a réaffirmé son soutien total et sa solidarité avec les dirigeants et le peuple vénézuéliens dans le contexte actuel», est-il écrit dans ce texte.

Des tensions qui s'accroissent depuis plusieurs mois

Nicolas Maduro, président du Venezuela et du parti socialiste (PSUV), est un fidèle allié de Vladimir Poutine, qu'il a soutenu dès le début de la guerre en Ukraine.

Les États-Unis ont récemment annoncé mettre en place un blocus naval autour du Venezuela contre des pétroliers qu'ils considèrent comme étant sous sanctions. Ils en ont déjà saisi deux qu'ils soupçonnent de transporter du pétrole vénézuélien soumis à de telles mesures.

Un troisième, le Bella 1, soumis à des sanctions américaines depuis 2024 pour ses liens présumés avec l'Iran et le groupe chiite Hezbollah, a été poursuivi sans être saisi.

Ces interventions surviennent à un moment où le président américain Donald Trump, qui a fait déployer à partir du mois d'août un important dispositif militaire dans les Caraïbes, accuse le Venezuela de se servir du pétrole pour financer «le narcoterrorisme, la traite d'êtres humains, les meurtres et les enlèvements».

L'État sud-américain dément toute implication dans le trafic de stupéfiants et assure de son côté que Washington cherche à renverser le président Nicolas Maduro pour s'emparer des réserves pétrolières de son pays, les plus grandes de la planète.