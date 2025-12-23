Ce que l'on sait de la «Trump class», désignant les futurs navires de l'US Navy présentés en grande pompe par le président américain

Ce lundi, depuis la Floride, le président des Etats-Unis, Donald Trump, a annoncé le lancement d’une nouvelle classe de navires de guerre de grande taille qui portera son propre nom.

Une ambition claire et nette. Au cours d’une conférence de presse à Mar-a-Lago (Floride), Donald Trump a officialisé le lancement de la «classe Trump», composée de plusieurs navires de guerre. Selon le chef d’Etat, ces derniers seront «les meilleurs du monde» et la «Trump Class USS Defiant» sera formée de bâtiments de «30.000 à 40.000 tonneaux».

Donald Trump a affirmé qu’il s’agissait d’un message «pour tout le monde, ce n'est pas pour la Chine. Nous nous entendons très bien avec la Chine». Si Pékin a récemment mis en service son troisième porte-avions, un quatrième serait en construction, selon plusieurs rumeurs persistantes.

Malgré tout, et selon les experts, les Etats-Unis gardent une force de projection en mer supérieure à celle de la Chine.

Made in USA

Deux nouveaux navires vont être construits dans un premier temps. Le président américain a estimé leur construction prendra «environ 2 ans et demi», précisant que la classe comptera par la suite et «rapidement» dix navires, et, à terme, 20 à 25 navires.

«Chacun d'eux sera le plus grand navire de guerre de l'histoire de notre pays» et même «du monde», a fait savoir Donald Trump, qui a promis qu'ils seront tous construits aux Etats-Unis. Enfin, il a précisé que la classe sera équipée de canons et de lasers, et qu'elle pourra abriter des armes hypersoniques et nucléaires.

Cette annonce se produit peu de temps après le vote par le Congrès américain d'une loi de défense qui prévoit un budget annuel de plus de 900 milliards de dollars.