Greta Thunberg arrêtée à Londres lors d'une marche de soutien à l'organisation terroriste Palestine Action

L'activiste suédoise climatique Greta Thunberg a été interpellée à Londres (Royaume-Uni), ce mardi, lors d'une manifestation en soutien à des militants détenus de Palestine Action. Un groupe considéré comme terroriste outre-Manche.

Après sa détention en Israël pour sa participation à la «Flottille de la liberté» et son exclusion de Venise (Italie) pour le Grand Canal teint en vert, la militante écologiste Greta Thunberg fait à nouveau les gros titres.

Elle a été interpellée, ce mardi 23 décembre, lors d'une manifestation en soutien à des militants emprisonnés du groupe proscrit Palestine Action à Londres (Royaume-uni), ont annoncé dans des communiqués les associations Defend Our Juries et Prisoners for Palestine.

«Greta Thunberg tenait une pancarte sur laquelle on pouvait lire "je soutiens les prisonniers de Palestine Action. Je m'oppose au génocide"», a souligné un porte-parole de la première organisation, précisant qu'elle avait «été arrêtée en vertu de la loi antiterroriste» britannique.

Six mois de réclusion en cas de soutien

Les autorités locales ont, de leur côté, confirmé l'arrestation d'une «femme de 22 ans pour avoir brandi un objet (en l'occurrence une pancarte) en soutien à une organisation interdite (en l'occurrence Palestine Action)», sans toutefois mentionner son identité.

Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent Greta Thunberg assise par terre avec une pancarte.

BREAKING: Greta Thunberg arrested under the Terrorism Act for holding a sign which says "I support Palestine Action prisoners. I oppose genocide"



She was detained at the Prisoners for Palestine action at Aspen Insurance in London, insurers for Israeli weapons firm Elbit Systems. pic.twitter.com/3qBt3iRi9e — Prisoners For Palestine (@Prisoners4Pal) December 23, 2025

Ce rassemblement était en soutien à huit grévistes de la faim du réseau Palestine Action, classé comme «organisation terroriste» sur le territoire britannique cet été, après des actes de vandalisme.

Âgés de 20 à 31 ans, ces activistes sont actuellement détenus en attendant leur procès pour des actions menées au nom du groupe.

Huda Ammori, co-fondatrice du collectif, a déposé un recours en justice contestant cette interdiction, qui a suscité des critiques d'ONG de défense des droits humains, du Conseil de l'Europe et du Haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies.

Tout soutien à l'organisation est punissable d'une peine pouvant atteindre six mois d'emprisonnement. Plus de 2.000 personnes ont été appréhendées au cours des nombreuses manifestations organisées en soutien au groupe, selon Defend Our Juries, mais Greta Thuberg est la première personnalité de premier plan à être interpellée.

Des coups d'éclat en série

La police londonienne a également annoncé l'arrestation de deux autres personnes, soupçonnées de «dommages criminels» sur un immeuble du quartier d'affaires de la City.

D'après Defend Our Juries, deux militants ont aspergé de peinture rouge la façade du bâtiment abritant l'assureur Aspen, avant de s'enchaîner à l'entrée afin d'«attirer l'attention sur [leur] complicité dans le génocide, de perturber ses activités et de fermer le bâtiment».

Le mois dernier, Greta Thunberg a écopé d'une amende de 150 euros et d'un bannissement de 48 heures de Venise (Italie), aux côtés d'autres activistes du groupe Extinction Rebellion, après avoir coloré le Grand Canal en vert après la conférence des Nations unies sur le climat COP30 au Brésil.

Elle a également été détenue cinq jours en Israël pour sa tentative d'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza dans le cadre de la «Flottille de la liberté», aux côtés de 436 autres militants, parlementaires et avocats du monde entier.