«Je pense que ce serait sage de sa part» : Donald Trump appelle de nouveau Nicolas Maduro à quitter la présidence du Venezuela

Alors que les Etats-Unis renforcent leur pression sur Caracas, Donald Trump a affirmé ce lundi qu'il serait «sage» pour le président vénézuélien Nicolas Maduro de quitter son poste.

Un message très clair. Ce lundi, le président américain Donald Trump s’est de nouveau adressé à son homologue vénézuélien Nicolas Maduro, dans un contexte particulièrement tendu entre les deux pays, l’invitant notamment à quitter la présidence du Venezuela.

Répondant à un journaliste lui demandant si l'objectif de Washington était de contraindre M. Maduro à quitter le pouvoir au cours d’une conférence de presse en Floride, le chef d’Etat américain a répondu : «C'est à lui de décider ce qu'il veut faire. Je pense que ce serait sage de sa part».

«Il peut faire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, ça ne nous dérange pas. S'il veut faire quelque chose, s'il joue les durs, ce sera la dernière fois qu'il pourra jouer les durs», a-t-il ajouté.

De son côté, Nicolas Maduro, dans un discours dont on ne sait s'il a été prononcé avant ou après les déclarations de Donald Trump, a quant à lui assuré que le président américain «pourrait faire mieux dans son pays et dans le monde. Il s’en sortirait mieux dans son propre pays sur les questions économiques et sociales, et il s’en sortirait mieux dans le monde s’il s’occupait des affaires de son pays».

«Il n’est pas possible qu’il consacre 70% de ses discours et déclarations, de son temps, au Venezuela. Et les Etats-Unis ? Et les pauvres Etats-Unis, qui ont besoin de logements et d'emplois qu’il faut créer ? Que chacun s’occupe de son pays !», a-t-il lancé.

105 personnes tuées au cours de frappes américaines

Lors de cette conférence de presse, Donald Trump a réitéré ses accusations selon lesquelles le Venezuela avait fait «des choses horribles aux Etats-Unis» en y envoyant notamment «(des) criminels, (des) prisonniers, (des) trafiquants de drogue, (des) malades mentaux et (des) incompétents».

Caracas a démenti toute implication dans le trafic de stupéfiants et assure que Washington cherche à renverser M. Maduro pour s'emparer des réserves pétrolières de son pays, les plus grandes de la planète.

En effet, les Etats-Unis ont récemment annoncé la mise en place d'un blocus naval autour du Venezuela contre des pétroliers qu'ils considèrent comme étant sous sanctions. Ils en ont ainsi déjà saisi deux qu'ils accusent de transporter illégalement du pétrole vénézuélien. Un troisième a été poursuivi dimanche sans être saisi.

De plus, les Etats-Unis procèdent depuis septembre à des frappes contre des bateaux qu'ils accusent de trafic de drogue, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. Ce lundi, une nouvelle frappe dans l'est du Pacifique a fait un mort, selon l'armée américaine, portant le bilan à au moins 105 personnes tuées.