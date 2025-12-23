«Le Groenland appartient à son peuple», assure Emmanuel Macron en réaction aux velléités de Donald Trump

Emmanuel Macron a pris la parole ce mardi pour défendre l’appartenance du Groenland au Danemark. Le chef d'Etat a tenu a réagir aux nouvelles annonces de Donald Trump qui souhaite pouvoir disposer de ce territoire.

Les responsables de l'Union européenne avaient exprimé lundi leur «pleine solidarité avec le Danemark et le peuple du Groenland», en réponse aux visées américaines sur ce territoire autonome danois. «L'intégrité territoriale et la souveraineté sont des principes fondamentaux du droit international», a réaffirmé sur X la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Ce mardi, Emmanuel Macron a déclaré sur le même réseau social que «le Groenland appartient à son peuple» et «le Danemark en est le garant».

«J'associe ma voix à celle des Européens pour exprimer notre pleine solidarité», a écrit le président français, qui s'était déjà rendu en juin à Nuuk, capitale du territoire, pour affirmer «le soutien de la France à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Danemark et du Groenland».

À Nuuk, j’avais réaffirmé le soutien de la France à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Danemark et du Groenland.



Le Groenland appartient à son peuple.

Le Danemark en est le garant.



J’associe ma voix à celle des Européens pour exprimer notre pleine solidarité. pic.twitter.com/74VxXAVsa7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 23, 2025

Lundi, le président des Etats-Unis Donald Trump a répété que les Etats-Unis avaient «besoin» du Groenland pour assurer sa sécurité face à la Chine et à la Russie. Des propos qu'il avait déjà tenus après son élection. Mais la présence de métaux rares sur l'île laisse supposer un tout autre objectif.

Les dirigeants du Danemark comme du Groenland ont répété à plusieurs reprises que cette immense île arctique de 57.000 habitants n'était pas à vendre.

«La France rappelle que la souveraineté des États et l'intangibilité des frontières sont des principes fondamentaux du droit international», a souligné Pascal Confavreux, le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.

Il a par ailleurs indiqué que la France demeurait «pleinement engagée dans la mise en œuvre du partenariat stratégique franco-danois signé en avril 2025, fondé sur des liens d'amitié, des relations économiques et culturelles denses ainsi que des valeurs communes».

Paris compte enfin accélérer la mise en œuvre du partenariat stratégique signé en 2023 entre l’Union européenne et le Groenland.

En janvier 2025, un sondage révélait que 85% des Groenlandais étaient opposés à une appartenance aux Etats-Unis.