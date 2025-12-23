Léon XIV : pourquoi le pape va-t-il convoquer tous les cardinaux les 7 et 8 janvier au Vatican ?

Léon XIV entend réunir les 7 et 8 janvier prochain les cardinaux au Vatican. Mais pour quelles raisons le pape a-t-il convoqué cette assemblée «extraordinaire» ?

Renforcer la collégialité de l’Église romaine. Le pape Léon XIV va réunir l’ensemble de ses cardinaux les 7 et 8 janvier prochain au Vatican à l’occasion d’un consistoire «extraordinaire».

Pour rappel, un consistoire est une assemblée de cardinaux convoquée par le pape. Il en existe trois types. Le premier est un consistoire «ordinaire secret», qui se tient à huis clos et ne concerne que les cardinaux travaillant auprès du pape à Rome. Le second, consistoire «ordinaire public», auquel participent les mêmes cardinaux et lors duquel sont décidées les créations de cardinaux et les futures canonisations.

Enfin, le troisième, qui est celui convoqué par Léon XIV, est un consistoire «extraordinaire» qui se tient à huis clos mais qui rassemble l’ensemble des cardinaux pour évoquer des sujets particulièrement importants.

La rencontre de janvier prochain a pour objectif de «favoriser un discernement commun» afin de conseiller Léon XIV «dans l’exercice de sa haute et lourde responsabilité», a expliqué le Saint-Siège dans un communiqué confirmant ce samedi la tenue de ce consistoire.

Une gouvernance qui tranche avec celle de François

Le consistoire visera aussi «à renforcer la communion entre l’évêque de Rome et les cardinaux », ces derniers étant appelés «à collaborer de manière particulière» avec le souverain pontife.

En effet, dès le lendemain de son élection, Léon XIV avait affirmé vouloir renforcer la dimension de «collégialité» de l’Église catholique en impliquant plus fortement les cardinaux.

Une vision qui tranche avec le mode de gouvernement de son prédécesseur François, qui avait très peu convoqué de consistoires «extraordinaires» durant son pontificat et s’était principalement appuyé sur un «conseil des cardinaux», composé de moins d’une dizaine de membres représentant la Curie et les divers continents.

Selon un article publié le 16 décembre dernier par le média italien Il Giornale, Léon XIV aurait précisé dans une lettre envoyée aux cardinaux les grandes questions qui seront examinées lors de la rencontre : la liturgie, la synodalité – cette dimension de l’Église visant à impliquer plus largement tous ses membres – et la gouvernance de l’Église.

Le communiqué du Vatican précise que ce consistoire sera marquée «par des moments de communion et de fraternité, ainsi que par des temps consacrés à la réflexion, au partage et à la prière».