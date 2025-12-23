«Limite d'âge des réservistes remontée à 65 ans» : ce pays prend une décision radicale face à la menace russe

La Finlande a annoncé lundi qu'elle relèvera l'âge limite des réservistes de son armée de 60 à 65 ans l'année prochaine, afin de renforcer la préparation militaire du pays face à la menace posée par la Russie voisine.

Un objectif : «un million de réservistes en 2031». Face à la menace russe, la Finlande a décidé de relever l’âge limite des réservistes. Celui-ci passerait ainsi de 60 à 65 ans à partir de l’année prochaine.

Le ministre de la Défense, Antti Hakkanen, a déclaré ce lundi que la réforme, qui entrera en vigueur le 1er janvier après avoir été promulguée par le président, entraînera une augmentation du nombre de conscrits de 125.000 sur cinq ans.

La réserve finlandaise compte actuellement environ 900.000 citoyens, et ce pays situé sur le flanc oriental de l'Otan dispose d'un effectif en temps de guerre de 280.000 soldats.

Un service militaire déjà obligatoire

Par cette décision, le ministre finlandais entend «renforcer la force» du pays et «montrer qu’il prend en charge sa sécurité, aujourd’hui, et à l’avenir». Le service militaire est obligatoire pour tous les hommes en Finlande lorsqu'ils atteignent 18 ans. Il se fait sur la base du volontariat pour les femmes de ce pays nordique de 5,6 millions d'habitants.

Les conscrits peuvent effectuer un service militaire de six, neuf ou 12 mois selon leur formation.

En vertu des nouvelles règles, la disponibilité des conscrits sera prolongée de 15 ans pour les simples soldats et de cinq ans pour les sous-officiers et les officiers.

Pour rappel, la Finlande partage une frontière de 1.340 kilomètres avec la Russie et a mis fin à des décennies de non-alignement militaire en rejoignant l'Otan en avril 2023, un peu plus d'un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.