«Nous étions douze autour d’elle» : après 1h47 de massages cardiaques, son coeur repart

Victime d’une myocardite fulminante après avoir contracté la grippe en Laponie (Finlande), une jeune italienne a été sauvée de justesse grâce à près de deux heures de massages cardiaques dans son pays natal en novembre dernier.

«C'était un vrai miracle», a estimé Vincenzo Mazzarese, directeur de l'anesthésie à l’hôpital de Palerme (Italie), où 12 soignants se sont relayés pendant 1h47 de massages cardiaques afin de sauver Giada. Cette Italienne de 19 ans a survécu miraculeusement à une myocardite fulminante, conséquence d'une grippe attrapée pendant ses vacances en Laponie (Finlande).

Admise aux urgences dans le coma le 26 novembre, avec des paramètres vitaux en chute libre, elle risquait de mourir à tout moment, a rapporté le journal italien Corriere della Sera.

L'espoir jusqu'à la dernière minute

Cependant, l'équipe médicale a persisté dans ses efforts pour lui sauver la vie, médecins et infirmiers se relayant pendant 107 minutes précisément pour pratiquer un massage cardiaque continu.

Alors que tout semblait perdu, une équipe a réussi à mettre en place l'ECMO, un système d'oxygénation extracorporelle assurant temporairement la circulation sanguine. L’hôpital ne dispose de cette technologie que depuis un an.

Le directeur de l'anesthésie, Vincenzo Mazzarese, est revenu sur cette mobilisation exceptionnelle auprès du média, expliquant : «Nous étions douze, tandis que dix autres étaient prêts à prendre le relais, à contrôler chaque paramètre. Le cœur allait céder. Il fallait y croire et continuer…».

«Comme souvent dans ces cas-là, il faut être sûr de la réaction du cœur après dix, vingt, trente minutes de massage. C’est très long. Et pour le faire, il faut procéder avec une échographie. Mais, tandis que nous nous relayons sur ce muscle qui semble ne pas se rétablir, toute l’équipe doit fonctionner comme une horloge.», a confié le chef des urgences, Massimo Geraci.

Un rétablissement progressif

«Je m’arrête un instant pour l’échographie, ce qui paraît une éternité, je laisse quelques secondes à l’échographiste, tandis que d’autres surveillent les moniteurs et, après un regard complice, le massage reprend…», a-t-il expliqué.

Un mois après, Giada est rentrée chez elle et se remet doucement, comme l'a confirmé son père. «Elle va mieux, beaucoup mieux. Ce sera le plus beau Noël de sa vie», a-t-il déclaré.

«Nous avons fait ce qui devrait être fait normalement tous les jours, dans tous les services d'urgence», a affirmé le chef.