Pourquoi les pieuvres «envahissent» le sud de l'Angleterre

Des centaines de milliers de pieuvres ont été observées dans le sud-ouest de l’Angleterre au cours de l’année 2025. Un nombre impressionnant qui pousse l’association Wildlife Trusts à parler «d’année de la pieuvre».

Tout au long de 2025, ce sont pas moins de 233.000 pieuvres communes qui ont été capturées dans les eaux britanniques. Un chiffre 13 fois supérieur aux observations habituelles. Une véritable prolifération anormale sur les côtes anglaises qui inquiète.

Et cette surpopulation a une cause : un hiver doux en début d’année suivi d’un printemps exceptionnellement chaud pour la saison. En effet, l’incubation de cette espèce varie selon la température, allant d’un mois dans une eau à 25°C à quatre mois sous 13°C.

le réchauffement climatique en cause

Ces conditions idéales ont permis à un plus grand nombre de larves de pieuvre de survivre. Résultat, une multiplication du nombre d'animaux qui n'a plus été observée depuis 1950, d’après la UK’s Marine Biological Association.

Outre les mers qui deviennent plus chaudes, la pollution et l’effondrement des populations de poissons prédateurs sont des circonstances favorables.

Alors que le réchauffement climatique menace de nombreuses espèces un peu partout sur la planète, certaines semblent au contraire en profiter. Ainsi, la Cumbrie au nord-ouest du pays a observé un nombre record de phoques gris sur ses côtes. Même chose pour l'île de Skomer au large du pays de Galles avec les macareux.

Mais au contraire d’être une bonne chose, cela peut modifier profondément les écosystèmes et les équilibres des populations. Dans le cas des pieuvres, elles mangent les crevettes et les langoustines. Cela prive les autres espèces, tout comme les pêcheurs humains, de ressources importantes. D’autant plus qu’il existe peu de prédateurs à ces mollusques.

Si ce genre de prolifération s’est souvent produit deux années consécutives historiquement, il est encore incertain que cette installation de pieuvres sur les côtes anglaises soit durable. Les températures de l’hiver 2026 seront déterminantes. En attendant, les Anglais s’adaptent, avec des restaurateurs de plus en plus nombreux à proposer de la pieuvre à leur menu.