Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

«Une prime de 3.000 dollars afin de rentrer chez vous» : l'administration Trump incite les sans-papiers à quitter le pays avec «une offre limitée pour les fêtes»

La police fédérale de l'immigration (ICE) a mis en ligne sur X une vidéo montrant un avion sur le tarmac accompagnée du message suivant : «évitez ICE AIR et la liste des vilains du père Noël». [X@ICEgov]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Désireuse d’accélérer la lutte contre l’immigration illégale aux Etats-Unis, l’administration Trump a décidé ce lundi d’offrir 3.000 dollars, soit plus de 2.500 euros, de prime au départ volontaire pour les étrangers en situation irrégulière sur le sol américain.

Une «offre spéciale fêtes» qui devrait faire réagir. L'administration Trump a porté à 3.000 dollars, soit plus de 2.500 euros, la prime au départ volontaire pour les étrangers en situation irrégulière aux Etats-Unis.

«Jusqu'à la fin de l'année, prenez avantage d'une prime de 3.000 dollars (contre 1.000 actuellement, Ndlr) afin de rentrer chez vous pour les fêtes», a assuré le ministère américain de la Sécurité intérieure dans un communiqué.

«Les étrangers en situation irrégulière qui ne profitent pas de cette offre spéciale aujourd'hui n'ont qu'une seule alternative : ils seront arrêtés, expulsés et ne pourront plus jamais revenir aux Etats-Unis», a ajouté le ministère dirigé par Kristi Noem, une proche du président Donald Trump.

Depuis son retour au pouvoir en janvier, le dirigeant républicain mène une vaste campagne contre l'immigration illégale, à coup d'expulsions massives, et a considérablement durci les conditions d'entrée aux Etats-Unis et l'octroi de visas, arguant de la protection de la sécurité nationale.

Un programme d’«auto-exclusion» des immigrés sans-papiers

Depuis mai dernier, le gouvernement américain a mis en place un programme d'«auto-expulsion», où des immigrés sans-papiers peuvent s'inscrire sur une appli CPB Home au départ volontaire moyennant une prime, fixée à 1.000 dollars (soit près de 850 euros) avec les frais de retour payés.

La police fédérale de l'immigration (ICE) a mis en ligne sur X une vidéo montrant un agent habillé en père Noël et enfilant un gilet pare-balles rouge. On le voit ensuite interpeller un individu et procéder à son enregistrement, le tout au son d'une musique entraînante, suivi d'une image d'un avion sur le tarmac accompagnée du message suivant : «évitez ICE AIR et la liste des vilains du père Noël».

L'ICE, que ses détracteurs accusent d'interpellations abusives y compris au faciès, a reçu pour mission d'expulser un nombre sans précédent de migrants en situation irrégulière sur le sol américain et dépense sans compter pour y parvenir.

Sur le même sujet «Ce qu'ils font avec l'immigration est un désastre», l'Europe «se délabre» : Donald Trump étrille les politiques migratoires européennes dans une interview Lire

Dans un communiqué en date du 19 décembre, le ministère de la Sécurité intérieure se félicite, par ailleurs, d'avoir procédé à des arrestations récentes de «criminels illégaux», avec photos à l'appui, et «remercie les forces de l'ordre pour le plus beau cadeau de Noël qui soit pour les familles américaines: des communautés plus sûres».

Le département d'État, en charge de la diplomatie américaine, a posté lundi sur X une capture d'écran de la chaîne Fox News disant qu'il a été procédé depuis le début de l'année à «95.000 révocations de visas» dont 8.000 concernant des étudiants étrangers. «Joyeux (en avance) Noël!», a ajouté le département d'État.

Etats-UnisInternationalImmigrationsans-papiers

À suivre aussi

En directCoupe du monde 2026 : les Pays-Bas affronteront le Maroc en 16e, le Japon sera opposé au Brésil
Etats-Unis : une fillette de 3 ans meurt à cause d'une infestation de poux, les parents condamnés à de la prison
Antoine Griezmann a signé un contrat de deux ans avec Orlando City avec une 3e année en option.
Football : Antoine Griezmann est arrivé aux Etats-Unis en pleine Coupe du monde 2026 (vidéo)

Ailleurs sur le web

Dernières actualités