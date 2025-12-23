«Une prime de 3.000 dollars afin de rentrer chez vous» : l'administration Trump incite les sans-papiers à quitter le pays avec «une offre limitée pour les fêtes»

Désireuse d’accélérer la lutte contre l’immigration illégale aux Etats-Unis, l’administration Trump a décidé ce lundi d’offrir 3.000 dollars, soit plus de 2.500 euros, de prime au départ volontaire pour les étrangers en situation irrégulière sur le sol américain.

Une «offre spéciale fêtes» qui devrait faire réagir. L'administration Trump a porté à 3.000 dollars, soit plus de 2.500 euros, la prime au départ volontaire pour les étrangers en situation irrégulière aux Etats-Unis.

«Jusqu'à la fin de l'année, prenez avantage d'une prime de 3.000 dollars (contre 1.000 actuellement, Ndlr) afin de rentrer chez vous pour les fêtes», a assuré le ministère américain de la Sécurité intérieure dans un communiqué.

This Christmas season, the U.S. taxpayer is generously TRIPLING the incentive for illegal aliens to leave voluntarily. Through the end of the year, illegal aliens who self-deport using the CBP Home App can receive a $3,000 exit bonus.



Illegal aliens should take advantage of this… pic.twitter.com/AKQZChPYfZ — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 22, 2025

«Les étrangers en situation irrégulière qui ne profitent pas de cette offre spéciale aujourd'hui n'ont qu'une seule alternative : ils seront arrêtés, expulsés et ne pourront plus jamais revenir aux Etats-Unis», a ajouté le ministère dirigé par Kristi Noem, une proche du président Donald Trump.

Depuis son retour au pouvoir en janvier, le dirigeant républicain mène une vaste campagne contre l'immigration illégale, à coup d'expulsions massives, et a considérablement durci les conditions d'entrée aux Etats-Unis et l'octroi de visas, arguant de la protection de la sécurité nationale.

Un programme d’«auto-exclusion» des immigrés sans-papiers

Depuis mai dernier, le gouvernement américain a mis en place un programme d'«auto-expulsion», où des immigrés sans-papiers peuvent s'inscrire sur une appli CPB Home au départ volontaire moyennant une prime, fixée à 1.000 dollars (soit près de 850 euros) avec les frais de retour payés.

La police fédérale de l'immigration (ICE) a mis en ligne sur X une vidéo montrant un agent habillé en père Noël et enfilant un gilet pare-balles rouge. On le voit ensuite interpeller un individu et procéder à son enregistrement, le tout au son d'une musique entraînante, suivi d'une image d'un avion sur le tarmac accompagnée du message suivant : «évitez ICE AIR et la liste des vilains du père Noël».

AVOID ICE AIR AND SANTA’S NAUGHTY LIST!



Self-deport today with the CBP Home app, earn $3,000 and spend Christmas at home with loved ones.



Holiday incentive is valid through the end of 2025. pic.twitter.com/v80QAaKquD — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) December 22, 2025

L'ICE, que ses détracteurs accusent d'interpellations abusives y compris au faciès, a reçu pour mission d'expulser un nombre sans précédent de migrants en situation irrégulière sur le sol américain et dépense sans compter pour y parvenir.

Dans un communiqué en date du 19 décembre, le ministère de la Sécurité intérieure se félicite, par ailleurs, d'avoir procédé à des arrestations récentes de «criminels illégaux», avec photos à l'appui, et «remercie les forces de l'ordre pour le plus beau cadeau de Noël qui soit pour les familles américaines: des communautés plus sûres».

Le département d'État, en charge de la diplomatie américaine, a posté lundi sur X une capture d'écran de la chaîne Fox News disant qu'il a été procédé depuis le début de l'année à «95.000 révocations de visas» dont 8.000 concernant des étudiants étrangers. «Joyeux (en avance) Noël!», a ajouté le département d'État.