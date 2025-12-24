«C'est un signe du ciel» : des fidèles d'une église à Las Vegas rapportent un miracle lors d'une messe

Lors de la célébration de Notre-Dame de Guadalupe à l'église Saint-Thomas-More de Las Vegas (États-Unis), plusieurs fidèles auraient été témoins d'un véritable miracle en cette période de fêtes.

Les paroissiens de l'Église catholique Saint-Thomas-More à Las Vegas (États-Unis) ont affirmé avoir aperçu un visage dans les plis d'un morceau de tissu exposé dans le sanctuaire pendant une messe célébrée en l'honneur de Notre-Dame de Guadalupe, le 12 décembre dernier.

Ben Yzaguirre, un paroissien, a déclaré que l'assemblée a commencé à chuchoter et à montrer du doigt le tissu, exprimant à Fox 5 Las Vegas : «J'ai pris une photo et je me suis dit : "C'est vraiment chouette et impressionnant"».

«Je crois que c'est un miracle, un signe du ciel. C'est magnifique à voir et je suis heureux d'y avoir assisté. Parfois, le monde ou la communauté ont aussi besoin de ces choses, et ce n'est pas à nous de les garder pour nous», a-t-il poursuivi.

Le père Edmund Nnadozie, qui officiait, a indiqué qu'il n'avait pas initialement vu l'apparition depuis sa position à l'avant de l'église, alors que les paroissiens commençaient à sortir leurs téléphones pour la filmer.

«La Vierge Marie nous envoyait peut-être un message»

Cependant, après avoir regardé de plus près, il a confirmé percevoir ce que les autres décrivaient. «Je l'ai regardée, je me suis dit : "Oh, attendez une minute", je l'ai regardée à nouveau, et c'était le visage de, vous savez, c'est Notre-Dame», a-t-il expliqué à Fox 5 Vegas.

«Ce miracle» s'est notamment produit lors de la commémoration de l'apparition de la Vierge Marie à saint Juan Diego (Mexique) en 1531.

Selon le père, cette apparition n'est pas une simple coïncidence, mais pourrait revêtir une profonde signification spirituelle. «Je pense que la Vierge Marie nous envoyait peut-être un message : "Hé, je suis toujours là, je sais qu'aujourd'hui est une célébration de ma journée, et je peux encore me manifester"», a-t-il confié.

«Dieu choisit quand un miracle se produit, et un miracle peut se produire à Las Vegas», a ajouté le père Edmund Nnadozie.