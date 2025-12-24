Corée du Nord : ce simple facteur «pourrait mener à l’effondrement du pays», selon un chercheur

Un événement imprévisible particulier pourrait «mener à l’effondrement» de la Corée du Nord, et vers une potentielle réunification. Un scénario probable avancé par un professeur américain de l'Université de Georgetown, spécialiste du pays.

Et si le régime de Pyongyang chutait subitement ? Un scénario espéré et même attendu par certains, et qui n'est pas improbable selon Victor D. Cha. Ce professeur émérite à l’université de Georgetown (Etats-Unis) et président du département de géopolitique et de politique étrangère au Center for strategic and International Studies (CSIS) détaille un événement bien précis qui pourrait tout faire basculer.

Interrogé par nos confrères de L'Express, le spécialiste estime que le régime dictatorial nord-coréen, mené d'une main de fer par Kim Jong-un et ses ancêtres Kim Il-sung et Kim Jong-il, pourrait tomber en cas de mort soudaine de l'actuel dirigeant. «Kim Jong-un a une quarantaine d’années, mais il est clair qu’il n’est pas en bonne santé. Le problème étant que s’il venait à mourir demain, son successeur devrait être l’un de ses enfants. Or, à notre connaissance, ses enfants n’ont pas plus de 12 ou 13 ans», a-t-il développé. D'autant que ses deux prédécesseurs sont chacun décédés brutalement d'une attaque vasculaire cérébrale.

Selon lui, une disparition soudaine de Kim Jong-un et l'absence d'un successeur dans la famille Kim, en âge de reprendre la main, pourrait donc «mener à l’effondrement de la Corée du Nord» qui tomberait avec une dynastie Kim fragilisée.

La réunification, un projet qui nécessite des moyens

Un tel événement géopolitique pourrait susciter de nombreux enjeux, notamment pour la Corée du Sud, qui milite en faveur d'une réunification, ce qui permettrait de retrouver une Corée unifiée, ce qui n'a plus été le cas depuis l'annexion de l'empire coréen par le Japon en 1910.

Mais une telle réunification aurait un coût colossal : selon le régulateur financier sud-coréen en 2015, l'important écart de niveau de vie entre les deux Corée ferait grimper le coût d'une réunification à près de 500 milliards de dollars.

Avec un travail de longue haleine à prévoir sur plusieurs décennies pour rééquilibrer le PIB de la Corée du Nord, actuellement à 1.800 dollars par habitant, contre plus de 35.000 dollars pour le voisin sud-coréen.

À l'heure actuelle, les discussions sur une réunification entre les deux Corées ont été marquées par des hauts et des bas symboliques, à l'image de l'utilisation d'un fuseau horaire unique par la Corée du Nord, entre 2015 et 2018, ou encore la présence d'équipes unifiées dans certains événements sportifs.