Guerre en Ukraine : gel du front, zones démilitarisées, élection présidentielle... Que propose le plan de paix américain ?

Ce mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dévoilé quelques éléments du plan de paix pour l'Ukraine, proposé par les États-Unis. Voici ce qu'il contient.

Ces mesures convaincront-elles les Russes de mettre fin à la guerre en Ukraine ? C'est en tout cas ce qu'espère Volodymyr Zelensky. Ce mercredi, le président ukrainien a livré quelques éléments intégrés dans le plan de paix proposé par les États-Unis. Le chef de l'État espère une réaction de la Russie concernant la dernière version du texte dans la journée.

«Nous aurons une réaction des Russes après que les Américains leur auront parlé», a-t-il déclaré. Mais alors, que contient ce plan de paix ?

Un gel du front mais pas de cession de territoires

Le président Volodymyr Zelensky a d'abord indiqué que la dernière version du plan américain pour l'Ukraine prévoit un gel du front sans régler la question d'une possible cession de territoires à Moscou.

«La ligne de déploiement des troupes à la date de cet accord est la ligne de contact reconnue de facto»,a-t-il expliqué. Cette situation ouvrirait la voie à des discussions sur la création de possibles zones démilitarisées.

«Un groupe de travail se réunira pour déterminer le redéploiement de forces nécessaires pour mettre fin au conflit, ainsi que pour définir les paramètres des futures possibles zones économiques spéciales», a-t-il ajouté dans des propos prononcés mardi mais diffusés mercredi.

Selon Volodymyr Zelensky, les négociations entre Kiev et Washington n'ont toutefois pas permis d'aboutir à un «consensus» sur ces questions territoriales, alors que Moscou demande notamment que Kiev lui cède la partie de la région orientale de Donetsk encore sous son contrôle.

Le président ukrainien s'est dit «prêt à rencontrer les États-Unis au niveau des dirigeants afin d'aborder les questions sensibles», après avoir déjà appelé par le passé à une rencontre tripartite avec le président russe Vladimir Poutine.

L'Ukraine ne renonce pas à son entrée dans l'OTAN

En revanche, le plan n'exige pas que l'Ukraine renonce formellement à intégrer l'Otan. Or, il s'agissait d'une demande majeure de Moscou.

«C'est à l'Otan de décider si elle souhaite ou non accueillir l'Ukraine parmi ses membres. Et notre choix est fait. Nous avons renoncé à modifier la Constitution ukrainienne pour y inscrire que le pays ne rejoindra pas l'Otan», a déclaré le dirigeant ukrainien. Une précédente version du plan rédigée par les États-Unis exigeait de Kiev un engagement juridique à ne pas rejoindre l'Alliance.

Une gestion de la centrale nucléaire de Zaporijjia contestée

Concernant la grande centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par la Russie depuis 2022 et située dans le sud de l'Ukraine, le plan propose qu'elle soit exploitée conjointement par Moscou, Kiev et Washington, une éventualité rejetée par Volodymyr Zelensky.

«Pour l'Ukraine, cela semble très inapproprié et pas tout à fait réaliste», a-t-il déclaré aux journalistes, dont ceux de l'AFP.

Une nouvelle élection présidentielle en Ukraine

Le président ukrainien a aussi assuré que le document prévoit qu'il organise une élection présidentielle après la signature d'un accord mettant fin aux hostilités.

Il a en revanche indiqué que tout accord prévoyant un retrait des troupes ukrainiennes devait être approuvé par référendum par les Ukrainiens, ce qui nécessiterait un cessez-le-feu de 60 jours.

Ce plan est le fruit de plusieurs semaines de négociations entre Kiev et Washington, visant à mettre fin à quatre ans de guerre en Ukraine. Présenté pour la première fois il y a près d'un mois, il a fait l'objet de discussions séparées avec les Ukrainiens et les Russes, notamment en Floride le weekend dernier.

Tous les regards sont désormais tournés vers la Russie, cette dernière devant se prononcer sur le contenu de ce texte.