Guerre en Ukraine : les deux soldats nord-coréens capturés par Kiev veulent refaire leur vie en Corée du Sud

Dans une lettre datée de fin octobre, deux soldats nord-coréens combattant pour la Russie et capturés sur le front par l'armée ukrainienne, ont fait part de leur volonté de refaire leur vie en Corée du Sud.

«Une nouvelle vie». Les deux soldats nord-coréens prisonniers en Ukraine après avoir combattu auprès de l'armée russe ont exprimé leur désir d’aller vivre en Corée du Sud.

«Grâce au soutien du peuple sud-coréen, de nouveaux rêves et de nouvelles aspirations ont commencé à prendre racine», ont ainsi expliqué les deux militaires dans ce texte, daté de fin octobre et adressé à une ONG de Séoul, Gyeore-eol Nation United, qui l'a transmis à l’AFP.

Au moins 600 Nord-coréens morts sur le front

Ces soldats de Pyongyang avaient été déployés dans la région russe de Koursk, partiellement occupée par les forces ukrainiennes entre août 2024 et le printemps 2025. Et pour cause, la Corée du Nord a activement participé à l'effort de guerre de Moscou depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, en fournissant du matériel et, selon le renseignement sud-coréen, quelque 10.000 troupes.

Selon des estimations sud-coréennes, au moins 600 d’entre eux sont morts et des milliers ont été blessés. De plus, le renseignement de Séoul a indiqué que les militaires de Pyongyang avaient pour ordre de se suicider afin d'éviter d'être capturés.

Le parlementaire sud-coréen Yu Yong-weon, qui avait rendu visite aux prisonniers en Ukraine en février dernier, a ainsi raconté que les deux soldats avaient vu des camarades se faire exploser avec des grenades. Selon lui, les renvoyer en Corée du Nord serait «une condamnation à mort».

«Le début d’une nouvelle vie»

«Nous croyons fermement que nous ne sommes jamais seuls et considérons les Sud-Coréens comme nos propres parents et frères et soeurs, et nous avons décidé de trouver leur étreinte», ont donc écrit les deux soldats, signant le document de leurs propres noms, gardés secrets pour leur sécurité.

Les deux hommes, emprisonnés depuis janvier après avoir été blessés sur le champ de bataille, ont également remercié ceux qui leur viennent en aide en les «encourageant» et en «voyant cette situation non comme une tragédie, mais comme le début d'une nouvelle vie».

Les Nord-Coréens captifs ont remis leur lettre lors du tournage fin octobre d'un entretien, co-organisé par Gyeore-eol Nation United, pour un documentaire. Sa date de diffusion n’est pas encore connue.

Au cours de cette interview, «les deux ont demandé au producteur de les emmener au Sud», avait notamment expliqué à l'AFP Jang Se-yul, directeur de Gyeore-eol Nation United, ajoutant qu’«ils ont supplié l'intervieweuse de promettre qu'elle reviendrait les chercher».

Du côté de Séoul, le ministère des Affaires étrangères a appelé l'Ukraine à ne pas «rapatrier de force les prisonniers de guerre nord-coréens», et demandé à ce que leur volonté de rejoindre le Sud soit respectée.