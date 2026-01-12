Guerre en Ukraine : les Etats-Unis dénoncent une «escalade» russe «dangereuse et inexplicable» après un nouveau tir de missile Orechnik

Les Etats-Unis ont dénoncé ce lundi devant le Conseil de sécurité de l'ONU l'utilisation par la Russie en Ukraine du missile balistique de dernière génération Orechnik.

Une «escalade dangereuse et inexplicable». Lundi, les Etats-Unis ont dénoncé devant le Conseil de sécurité de l'ONU l'utilisation par la Russie en Ukraine du missile balistique de dernière génération Orechnik, une «escalade dangereuse et inexplicable».

«Grâce au leadership du président Trump, nous sommes plus près d'un accord que jamais depuis le début de la guerre. Malgré cela, la Russie a lancé plus d'attaques sur l'Ukraine, y compris le lancement de son missile balistique Orechnik à capacité nucléaire, qui a frappé une zone en Ukraine proche de la frontière avec la Pologne et l'Otan», a déploré l'ambassadrice américaine adjointe à l'ONU, Tammy Bruce.

«Cela constitue une nouvelle escalade dangereuse et inexplicable, alors que les Etats-Unis travaillent avec Kiev, d'autres partenaires et Moscou pour mettre un terme à la guerre via un accord négocié», a-t-elle dénoncé, ajoutant que «les deux parties devraient chercher des voies vers la désescalade, mais les actions de la Russie menacent d'étendre et d'intensifier la guerre».

Coupures de chauffage

Cette frappe proche de la frontière polonaise est «dangereuse, elle menace la sécurité régionale et internationale et pose un risque grave d'escalade et d'erreur de calcul», a renchéri l'ambassadeur britannique par intérim, James Kariuki.

Les bombardements massifs russes de vendredi avaient provoqué des coupures de chauffage dans près de 6.000 bâtiments à Kiev, selon la municipalité qui avait appelé les habitants qui le pouvaient à évacuer «temporairement» la ville, en proie à des températures glaciales oscillant entre -7 et -15°C.