Des «politiciens stupides» : le PDG de Ryanair étrille la hausse de la fiscalité sur le secteur aérien décidée par la Belgique

Reprochant au gouvernement belge une série de taxes de nature à réduire le trafic aérien, la compagnie aérienne Ryanair a annoncé ce mercredi 14 janvier qu'elle réduisait ses capacités en Belgique, notamment sur son hub très fréquenté de Charleroi.

Bras de fer aérien en Belgique. La compagnie aérienne Ryanair a annoncé ce mercredi qu'elle réduisait son offre de vols en Belgique, notamment sur son aéroport de Charleroi qui dessert chaque année des millions de passagers vers le bassin méditerranéen. Et pour cause, le transporteur low cost irlandais reproche aux autorités belges une série de taxes «stupides» visant à réduire le trafic.

«Ce que ces politiciens stupides ne comprennent pas, c'est que le transport aérien et les passagers sont mobiles», a déclaré le PDG Michael O'Leary lors d'une conférence de presse à Bruxelle, rapporte l'AFP. «Nos avions peuvent bouger, les emplois peuvent bouger, et ils vont bouger vers ces pays qui suppriment ces taxes et abaissent la fiscalité aéroportuaire», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, il a également reproché à la Belgique d'aller à l'encontre d'un mouvement général, dans les autres pays européens. «Ce qui est extraordinaire dans la stupidité du gouvernement belge, c'est qu'il a eu cette idée visionnaire d'augmenter les taxes sur les passagers, à un moment où presque tous les autres pays européens suppriment leurs taxes environnementales et sur les voyages», a-t-il fustigé.

Plus de fiscalité, moins de vols

Quand bien même, Charleroi représente une plate-forme majeure sur le continent européen pour Ryanair, la compagnie qui se présente comme la première sur le marché aérien belge avec 11,6 millions de personnes transportées en 2025 prévoit de réduire de 1,1 million de sièges d’ici à 2026 son offre à l’aéroport belge.

Ce chiffre reculerait donc de presque 10 %, si la ville de Charleroi maintient son projet d'imposer une nouvelle taxe communale de 3 euros par passager au départ de cet aéroport.

Cette nouvelle taxe coûterait environ 16 millions d'euros par an au site, «sans qu'on puisse répercuter cela sur les compagnies aériennes, nos contrats avec elles ne le prévoient pas», explique Nathalie Pierard, la porte-parole de BSCA, la société exploitante de l'aéroport de Charleroi.

Pour le gouvernement belge, l'objectif est d'encourager les alternatives à l'avion en relevant à 10 euros à l'horizon 2027 la taxe forfaitaire due par chaque passager embarquant sur un vol de moins de 500 km. La Belgique est par ailleurs engagée dans un gigantesque effort d'assainissement de ses finances publiques.

«Ryanair appelle le Premier ministre De Wever à revenir sur ces hausses de taxes stupides qui vont saper la compétitivité de la Belgique, et coûter à ce pays des millions de passagers, des milliers de vols et des milliers d'emplois dans le tourisme», a aussi fait valoir la compagnie.