Durcissement des conditions d’entrée pour les voyageurs aux États-Unis : ce qui change désormais

Se rendre aux États-Unis devient plus complexe en 2026. Les voyageurs peuvent notamment être soumis à des contrôles renforcés. Et les Français n'échappent pas à la règle.

Des conditions d'entrée plus strictes. En décembre 2025, le ministère américain de la Sécurité intérieure a émis un décret introduisant plusieurs changements significatifs à l'attention des voyageurs étrangers.

Parmi les principales modifications, les personnes désireuses de se rendre outre-Atlantique devront notamment fournir beaucoup plus d'informations personnelles qu'auparavant pour pouvoir poser le pied sur le sol américain. Un changement qui s'inscrit parmi une palette de plusieurs autres.

des données très personnelles à fournir

L’évolution que l’on peut qualifier de plus marquante concerne donc la nécessité de fournir des informations bien plus détaillées qu’avant lors de la demande d’ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Les demandeurs devront désormais apporter :

L’historique de leurs activités sur les réseaux sociaux au cours des cinq dernières années

Toutes les adresses mail qu’ils ont utilisées ces dix dernières années

Des informations détaillées sur les membres de leur famille (noms, lieux de naissance, etc.)

Tous ces éléments viendront s’ajouter aux informations, préalablement demandées, lors d’une demande d’ESTA.

Cautions obligatoires et hausse des frais

Certains visas, tels que les B1 (affaires) ou B2 (tourisme), requièrent une caution remboursable, pouvant atteindre les 15.000 dollars (12.590 euros), avant transmission du précieux sésame.

Cette mesure concerne en outre les ressortissants des pays jugés à «haut risque» quant à un possible dépassement de durée de séjour. Elle est à ce jour considérée comme programme pilote, mis en place depuis le mois de janvier 2026.

L’intention étant d’inciter les visiteurs à quitter le territoire dans le temps imparti. La caution sera quant à elle restituée dans les délais autorisés à condition que le voyageur ait bien quitté le pays.

D'autre part, certains ajustements financiers sont également au goût du jour, les frais de l’ESTA ont augmenté de presque 50%, en passant d’environ 21 dollars (18 euros) à 40 dollars (34 euros), selon les annonces effectuées en 2025.

des visas plus difficiles pour certains pays

Depuis fin 2025, le gouvernement des États-Unis a pris la décision d’élargir la liste des pays dont les ressortissants devront faire face à des restrictions strictes.

Certains pays voient leur délivrance de visas fortement diminuée ou limitée à des cas particuliers. D’autres pays font face à une interdiction totale ou partielle de délivrance de visas, que ce soit touristique, de travail ou d’études.

Cela engendre un accès plus difficile voire quasi impossible pour certains demandeurs à se voir accorder un visa américain.

des contrôles biométriques élargis

Les autorités américaines, ont depuis décembre 2025, le droit de collecter des données biométriques (photos faciales) de tous les non-citoyens dès leur entrée ainsi qu’à leur sortie du territoire.

Cela permet d’optimiser les vérifications d’identité à la frontière, de comparer les données biométriques avec les fichiers d’ores et déjà existants. Le refus de coopération pourra être un motif de refus d’entrée sur le territoire.

Ces changements engendrent pour les voyageurs une préparation plus conséquente de leur dossier de voyage, le rassemblement d’informations plus précises ainsi que de prévoir des couts plus élevés voire l’ajout d’une caution selon leur profil. Les démarches de demande de visa deviennent alors possiblement plus longues qu’auparavant.