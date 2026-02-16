Iran-Etats-Unis : à quoi se prépare l’armée américaine ces prochaines semaines ?

D'après deux responsables américains, les Etats-Unis pourraient prochainement intervenir militairement en Iran pendant plusieurs semaines. Donald Trump a, par ailleurs, confirmé l’envoi d’un deuxième porte-avions dans le Golfe persique.

Vers une intervention américaine en Iran ? Selon des informations obtenues par Reuters auprès de deux responsables américains, l’armée américaine se tient prête à engager des opérations susceptibles de s’étendre sur plusieurs semaines contre l'Iran, si le président Donald Trump en donnait l’ordre.

Ces confidences, accordées sous couvert d’anonymat, interviennent alors que des discussions diplomatiques sont en cours entre Washington et Téhéran. La semaine dernière, des représentants des deux pays se sont retrouvés à Oman pour évoquer le dossier sensible du programme nucléaire iranien. Ces échanges se déroulent dans un contexte de renforcement de la présence navale américaine aux abords du territoire iranien.

La menace d’un embrasement régional

D’après l’un des responsables cités, une intervention prolongée ne viserait pas uniquement les installations liées au nucléaire. Des infrastructures étatiques et des sites relevant de la sécurité iranienne pourraient également être ciblés.

Des analystes mettent en garde contre les conséquences d’un tel scénario. Les forces américaines s’exposeraient à des risques élevés, notamment en cas de riposte iranienne. Une escalade pourrait entraîner une série de frappes et contre-frappes sur une période prolongée, faisant planer la menace d’un embrasement régional.

Interrogés sur ces risques, ni la Maison-Blanche ni le Pentagone n’ont apporté de réponse officielle. Toujours selon Reuters, Washington a décidé de déployer un second porte-avions au Proche-Orient, signe d’une montée en puissance militaire dans la région.

Éviter une situation «très traumatisante»

À la Maison-Blanche, la porte-parole Anna Kelly a indiqué que le président examinait «toutes les options possibles» concernant l’Iran. Elle a précisé qu’il consultait différents avis avant de trancher, en fonction, selon ses mots, «de la sécurité nationale».

De son côté, Téhéran s’est dit disposé à réduire son stock d’uranium hautement enrichi en échange d’un allègement des sanctions financières. Donald Trump a récemment affirmé qu’un accord devait être trouvé rapidement, évoquant la possibilité d’une entente dans les semaines à venir et avertissant qu’en l’absence de compromis, la situation pourrait devenir «très traumatisante».