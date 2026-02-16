A quoi pourrait ressembler ce smartphone sur lequel travaille Starlink, promis comme «très différent» ?

Starlink est-il en train de développer son propre smartphone ? C'est l'une des diversifications envisagées par SpaceX pour son service de connectivité par satellite. A l'approche de son introduction en Bourse prévue en 2026, l'entreprise d'Elon Musk planche sur un appareil mobile connecté directement à sa constellation Internet.

Selon plusieurs sources proches du dossier, le projet consisterait à concevoir un téléphone capable de se connecter nativement au réseau satellitaire Starlink, sans dépendre entièrement des infrastructures cellulaires, traditionnelles. Une évolution stratégique pour la filiale la plus rentable de SpaceX, qui compterait plus de 9 millions d'utilisateurs, dont un quart aux Etats-Unis, et générerait l'essentiel des revenus du groupe.

Interrogé récemment sur le réseau social X, Elon Musk a évoqué un appareil «très différent des téléphone actuels». «Optimisé pour fonctionner avec des réseaux neuronaux à performance maximale par watt», en référence au matériel informatique semblable au cerveau qui se cache derrière l'intelligence artificielle.

Un téléphone connecté directement à l'espace

Contrairement aux partenariats déjà noués avec des opérateurs comme T-Mobile, qui permettent aux smartphones existants d'accéder au réseau Starlink dans certaines conditions, le projet évoqué irait plus loin : SpaceX produirait son propre appareil.

L'enjeu serait d'intégrer directement une connexion satellite permanente, capable d'offrir une couverture cellulaire mondiale, y compris dans les zones blanches. Environ 650 satellites déjà en orbite auraient été conçus pour cette activité dite «direct-to-device» (directe vers l'appareil). A terme, l'objectif affiché par Elon Musk est «d'offrir une couverture cellulaire complète partout sur Terre».

Certains analystes estiment qu'il serait difficile pour SpaceX de produire un téléphone tout en conservant la coopération ds opérateurs historiques, qui pourraient hésiter à soutenir un concurrent direct.

Une pièce maîtresse dans l'écosystème spatial de SpaceX

Le projet de smartphone s'inscrit dans une vision plus large. L'expansion de Starlink repose en grande partie sur la montée en puissance de la fusée Starship, appelée à lancer des satellites de nouvelle génération, plus puissants et capables d'augmenter drastiquement la capacité du réseau. Elon Musk affirme qu'un seul lancement de Starship transportant ces satellites pourrait multiplier par plus de vingt la capacité actuelle de la constellation.

Parallèlement, SpaceX multiplie les initiatives. En octobre, l'entreprise a déposé la marque «Starlink Mobile» et enregistré plusieurs brevets visant à améliorer la connexion directe avec de petits appareils terrestres qui ne sont pas uniquement des terminaux utilisateurs Starlink. Elle a également annoncé un nouveau service baptisé Stargaze, destiné au suivi du trafic spatial en orbite basse, un secteur stratégique à mesure que le nombre de satellites explose.

En 2025, l'entreprise a généré environ 8 milliards de dollars de bénéfice sur un chiffre d'affaires compris entre 15 et 16 milliards de dollars, selon deux personnes proches des résultats de l'entreprise, Starlink étant le principal moteur avec environ 50% à 80% du total.