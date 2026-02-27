Collégiens poignardés à Londres : le suspect de 13 ans comparaît ce vendredi

L'adolescent de 13 ans soupçonné d'avoir poignardé deux élèves dans un collège du nord-ouest de Londres le 10 février dernier va être jugé ce vendredi 27 février.

Un fléau universel. Tout comme la France, le Royaume-Uni a été secoué par certaines affaires de violence perpétrée par de jeunes élèves, au sein de leur établissement scolaire. L'une d'entre elles s'apprête à être jugée, le suspect étant attendu devant la justice ce vendredi 27 février.

Le jeune homme de 13 ans, dont l'identité n'a pas été révélée en raison de son âge, a été placé en détention provisoire depuis le 12 février dernier, en attente de sa comparution devant l'Old Bailey, la Cour centrale de la Couronne britannique traitant notamment les crimes du Grand Londres .

Les deux élèves ont subi des blessures graves

Le garçon, arrêté peu après les faits qui se sont produits à la Kingsbury High School, dans le quartier de Brent, a été inculpé pour tentative de meurtre ainsi que pour avoir aspergé avec un insecticide un troisième collégien et pour possession d'arme blanche.