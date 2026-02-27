Collégiens poignardés à Londres : le suspect de 13 ans comparaît ce vendredi

L'adolescent de 13 ans soupçonné d'avoir poignardé deux élèves dans un collège du nord-ouest de Londres le 10 février dernier va être jugé ce vendredi 27 février.
Un fléau universel. Tout comme la France, le Royaume-Uni a été secoué par certaines affaires de violence perpétrée par de jeunes élèves, au sein de leur établissement scolaire. L'une d'entre elles s'apprête à être jugée, le suspect étant attendu devant la justice ce vendredi 27 février.
Le jeune homme de 13 ans, dont l'identité n'a pas été révélée en raison de son âge, a été placé en détention provisoire depuis le 12 février dernier, en attente de sa comparution devant l'Old Bailey, la Cour centrale de la Couronne britannique traitant notamment les crimes du Grand Londres.
Les deux élèves ont subi des blessures graves
Le garçon, arrêté peu après les faits qui se sont produits à la Kingsbury High School, dans le quartier de Brent, a été inculpé pour tentative de meurtre ainsi que pour avoir aspergé avec un insecticide un troisième collégien et pour possession d'arme blanche.
Les deux victimes, deux garçons de 12 et 13 ans, ont été hospitalisées. Leurs blessures étaient «graves» mais «n'ont pas mis leur vie en danger», avait annoncé la police.
Le suspect, ancien élève de l'école, a déjà comparu le 12 février devant un juge du tribunal de Westminster. Il avait simplement confirmé son identité.
Un «incident» pas encore qualifié d'«acte terroriste»
La police antiterroriste de Londres est chargée de l'enquête du fait «d'inquiétudes» entourant les motivations de cet adolescent. Mais à ce stade, cet «incident n'a pas été qualifié d'acte terroriste», avait expliqué Helen Flanagan, cheffe des opérations de cette division.
Le 10 février dernier, le jeune garçon s'était présenté en salle de classe muni d'un couteau et d'un insecticide. Il aurait d'abord aspergé le visage d'un élève avec le produit avant de lui porter un premier coup de couteau. Plusieurs enfants et un enseignant étaient présents.
Ensuite, il se serait dirigé vers l'extérieur de l'établissement, où il aurait poignardé un autre enfant au cou dans une aire de jeux, lui infligeant une blessure de 3 cm. L'accusé est resté en fuite pendant environ trois heures avant d'être arrêté près d'une mosquée.