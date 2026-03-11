Chili : tout savoir sur José Antonio Kast, investi président ce mercredi

Le candidat de droite nationale José Antonio Kast a remporté l'élection présidentielle chilienne face à la communiste Jeanette Jara en décembre dernier. Alors que son investiture devient officielle ce mercredi, voici tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau président du Chili.

Un virage à 180 degrés pour le pays d’Amérique du Sud. Ce mercredi 11 mars, José Antonio Kast devient officiellement le nouveau président du Chili, succédant à Gabriel Boric, président sortant représentant la gauche.

Le leader de la droite conservatrice a remporté en décembre dernier l'élection présidentielle avec environ 58% des suffrages contre 42% pour son adversaire communiste, Jeannette Jara, ex-ministre du Travail du président sortant.

Son investiture représente un changement politique important pour le pays après plusieurs décennies d’alternance entre la gauche et la droite traditionnelle. L'avocat de 59 ans, qui a basé sa campagne sur la lutte contre la criminalité dans un pays marqué par l'arrivée de gangs violents, a assuré qu'il expulserait près de 340.000 migrants en situation irrégulière, pour la grande majorité Vénézuéliens.

Le taux d'homicide au Chili a doublé ces dix dernières années mais il est en recul et bien inférieur à la moyenne régionale. On constate tout de même une augmentation des délits violents, comme les enlèvements et les extorsions. Ces deux sujets étaient en tête des préoccupations des Chiliens, devant les difficultés économiques.

Devant des milliers de partisans réunis devant le siège du Parti républicain en décembre dernier lors de sa victoire, José Antonio Kast avait réitéré sa promesse «d'instaurer le respect de la loi» dans tout le pays.

Des origines allemandes

José Antonio Kast est issu d'une famille allemande ayant immigré au Chili après la Seconde Guerre mondiale. Son père, Michael Martin Kast, a servi comme soldat, puis lieutenant au sein de la Wehrmacht pendant le conflit, prêtant également allégeance au parti nazi en 1942. Le frère de José Antonio, Miguel, avait également fait carrière dans la politique dans les années 1980 en étant ministre d’Etat sous la dictature d’Augusto Pinochet.

Catholique pratiquant et père de neuf enfants, José Antonio Kast a d’abord fait carrière en tant qu'avocat avant de se consacrer à la politique en 2002 en tant que représentant de la province de Santiago à la Chambre des députés.

En 2017, il se présentait pour la première fois à l'élection présidentielle où il terminait quatrième au premier tour. Après cette défaite, il a tenté de se détacher de l'image d'héritier du général Pinochet pour rassembler au-delà de ses partisans. À nouveau candidat en 2021, il arrivait en tête du premier tour avant de s'incliner au second face à Gabriel Boric avec 44,13% des suffrages.

Une passation de pouvoir sous haute tension

Après plusieurs jours de friction entre le président sortant et José Antonio Kast, le ton semble s’être un peu calmé entre les deux hommes, qui assurent que la passation sera «irréprochable».

Le futur président avait interrompu brutalement la semaine dernière les réunions de transition après avoir accusé Gabriel Boric de ne pas partager d'informations sur un projet impliquant la construction d'un câble en fibre optique par la multinationale China Mobile pour relier l'Asie aux côtes chiliennes.

Une couverture numérique, qui dépend actuellement presque totalement de câbles qui passent par les Etats-Unis. Ce projet Sino-chilien compromettrait la sécurité régionale selon le gouvernement américain.

Le dialogue a depuis repris entre les deux politiciens lors d’une rencontre organisée au palais présidentiel ces derniers jours. Le but «est qu'il ne subsiste aucun doute quant à la pleine volonté de transparence sur tout ce qui est pertinent (...) en particulier sur les questions d'Etat et de sécurité», a souligné le président sortant de gauche.

«Nous sommes convenus que nous ferions tout le nécessaire pour que cet acte de passation de pouvoir soit pleinement républicain», a assuré pour sa part le président élu après leur entretien.

José Antonio Kast a profité d'une cote de popularité très basse (autour de 30%) du président actuel. L'échec de ce gouvernement à réformer la constitution de Pinochet a engendré une lassitude et un mouvement vers le conservatisme.

La troisième tentative d’accession à la présidence du Chili est donc la bonne pour José Antonio Kast, officiellement investi ce mercredi, sous la bannière du Parti républicain qu'il a fondé en 2019.