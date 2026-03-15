«Cessez-le-feu et rouvrez des voies du dialogue» : Léon XIV appelle fermement à la paix au Moyen-Orient

Au seizième jour du conflit entre l’Iran, Israël et les Etats-Unis, le pape Léon XIV a demandé aux responsables politiques de cesser «l’atroce violence de la guerre».

«Depuis deux semaines, les peuples du Moyen-Orient subissent l’atroce violence de la guerre», a déclaré Léon XIV, ce dimanche 15 mars, après la prière de l’Angélus. Il a dénoncé la mort de «milliers de personnes innocentes» et le fait que beaucoup d’autres aient été contraintes «d’abandonner leur maison».

Le souverain pontife a également indiqué qu’il adressait ses prières à «tous ceux qui ont perdu leurs proches lors des attaques qui ont frappé des écoles, des hôpitaux et des zones habitées».

Il a également abordé la situation du Liban : «J’espère que des chemins du dialogue pourront soutenir les autorités du pays dans la mise en œuvre de solutions durables à la grave crise en cours».

Léon XIV a donc interpellé les «responsables de ce conflit» au nom «des chrétiens du Moyen-Orient et de toutes les femmes et de tous les hommes de bonne volonté». «Cessez-le-feu et rouvrez des voies du dialogue !», a-t-il exhorté.

«La violence ne pourra jamais conduire à la justice»

Pour conclure sa prise de parole, Léon XIV a rappelé que «la violence ne pourra jamais conduire à la justice, à la stabilité et à la paix que les peuples attendent».

Depuis des bombardements lancés conjointement par Israël et les États-Unis sur l’Iran, le 28 février dernier, un important conflit est en cours au Moyen-Orient. Plus de 2.000 personnes auraient déjà péri lors de différentes attaques, la majorité en Iran et au Liban.

La situation du pays du Cèdre est critique alors que d’intenses frappes israéliennes se poursuivent contre le Hezbollah, engendrant de nombreux dommages collatéraux. Le 9 mars dernier, le père Pierre Al-Rahi, curé de Qlayaa, dans le sud du pays, a notamment été tué lors d’un bombardement.