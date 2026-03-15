Corée du Nord : le gouvernement a réalisé un nouvel essai de lance-roquettes «à la pointe de la technologie»

La Corée du Nord a effectué samedi un essai de lance-roquettes «à la pointe de la technologie». Cet essai visait vraisemblablement à intimider, notamment la Corée du Sud.

Une démonstration de force de la part de la Corée du Nord. Le pays a procédé à un essai de son système de lance-roquettes multiples de 600 mm «à la pointe de la technologie», a annoncé dimanche l'agence de presse officielle nord-coréenne Korean Central News Agency (KCNA).

Cette annonce survient quelques heures après que Séoul a signalé samedi le tir par Pyongyang d'une dizaine de projectiles s'apparentant à des missiles balistiques en direction de la mer du Japon. Kim Jong Un y avait supervisé un essai qui «a mobilisé douze lance-roquettes multiples de haute précision de calibre 600 mm et deux compagnies d'artillerie», a indiqué l'agence.

100% d'efficacité

Selon KCNA, Kim Jong Un a déclaré que cet exercice susciterait chez les ennemis de Pyongyang «situés dans un rayon de frappe de 420 km» un sentiment de «malaise» ainsi qu'une «profonde prise de conscience de la puissance destructrice des armes nucléaires tactiques», a-t-il feint de menacer. Ce nouveau dispositif avait été présenté officiellement en février comme unique au monde et capable d'emporter des ogives nucléaires.

«Les roquettes ont frappé la cible» située sur une île de la mer de l'Est, «à environ 364,4 km de distance, avec une précision de 100%, prouvant une fois de plus la capacité destructrice de leur frappe concentrée et la valeur militaire du système», a souligné l'agence de presse. Le dirigeant nord-coréen a décrit ce nouveau dispositif comme une «arme très meurtrière mais attrayante».

Cet exercice intervient quelques jours après le lancement d'exercices militaires conjoints qui doivent mobiliser jusqu'au 19 mars environ 18.000 soldats sud-coréens et des soldats américains. La puissante sœur du dirigeant nord-coréen, Kim Yo Jong, avait mis en garde mardi contre des «conséquences terribles et inimaginables».

Pour Hong Sung-pyo, chercheur à l'Institut coréen des affaires militaires, «l'attention mondiale est focalisée sur la guerre au Moyen-Orient et la Corée du Nord a toujours eu pour habitude de mener des provocations militaires lorsqu'elle souhaite attirer l'attention».

Le Corée du Sud dénonce «une provocation»

Plus tôt dans la journée de samedi, les forces armées de Séoul ont indiqué avoir détecté «environ dix missiles balistiques non identifiés lancés depuis la région de Sunan en Corée du Nord en direction de la mer de l'Est vers 13h20» (04H20 GMT), a déclaré l'État-major interarmées (JCS) de Corée du Sud, faisant référence au nom coréen de la mer du Japon. Les missiles ont parcouru environ 350 kilomètres, a précisé l'armée.

La Maison-Bleue présidentielle à Séoul a condamné «une provocation qui viole les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies», et a exhorté Pyongyang à cesser immédiatement de tels actes. Pyongyang a de son côté décrit les derniers efforts sud-coréens comme une «maladroite farce trompeuse».